Thanh kiếm khổng lồ gây khiếp sợ trên chiến trường châu Âu thời Phục Hưng

Vào thế kỷ XV–XVI, khi các đội quân bộ binh sử dụng giáo dài và kích để tạo thành những bức tường thép, lính đánh thuê Đức nổi tiếng với trang phục sặc sỡ và một loại vũ khí đặc biệt: Zweihänder, nghĩa đen là “kiếm hai tay”.

Thanh đại kiếm này thường dài từ 1,5 đến gần 2 mét, với một số mẫu trong bảo tàng còn dài hơn. Không giống kiếm thông thường có thể cầm bằng một tay, Zweihänder đòi hỏi người sử dụng phải phối hợp cả hai tay để điều khiển lưỡi kiếm khổng lồ.

Zweihänder gắn liền với lực lượng lính đánh thuê Đức mang tên Landsknecht, phát triển mạnh dưới thời Hoàng đế Maximilian I. Những chiến binh này nổi tiếng với áo quần nhiều màu, tay áo xẻ phồng và mũ trang trí lông vũ. Giữa đội hình giáo binh đông đúc, người cầm đại kiếm có nhiệm vụ đặc biệt: hỗ trợ phá vỡ hàng giáo đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội tiến lên.

Tuy nhiên, đây không phải vũ khí dành cho mọi binh sĩ. Người sử dụng cần sức mạnh, kỹ năng và quá trình huấn luyện chuyên biệt để kiểm soát một lưỡi kiếm dài, có quán tính lớn.

Ảnh: latorredemarfil.es

Điểm đáng chú ý của Zweihänder nằm ở cấu tạo. Chuôi kiếm dài cho phép hai tay nắm cách nhau để tăng khả năng kiểm soát, trong khi bộ phận chắn tay có thể kéo dài và uốn cong thành những hình dạng phức tạp. Một số mẫu có hai mấu nhô ra gần chắn tay, gọi là Parierhaken, giúp bảo vệ bàn tay và hỗ trợ kiểm soát lưỡi kiếm đối phương. Phần lưỡi ngay phía trên chắn tay đôi khi không mài sắc, tạo thành đoạn ricasso, nơi người sử dụng có thể đặt tay để điều khiển kiếm ở cự ly gần hơn. Kỹ thuật này giúp thanh kiếm dài trở nên linh hoạt hơn so với vẻ ngoài đồ sộ của nó.

Một mẫu kiếm Zweihänder thế kỷ XVI hiện được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland dài khoảng 191,5 cm và nặng gần 4 kg. Trọng lượng ấy đủ khiến việc vung kiếm liên tục đòi hỏi thể lực đáng kể, nhưng vẫn nằm trong giới hạn có thể sử dụng với kỹ thuật phù hợp. Điều quan trọng không phải là vung thanh kiếm thật mạnh theo kiểu phim ảnh, mà là kiểm soát đường kiếm, giữ thăng bằng và phối hợp động tác chính xác. Trái với hình dung phổ biến, Zweihänder không phải thứ vũ khí có thể tùy tiện quét ngang để đánh bật mọi đối thủ.

Ảnh: rockislandauction.com

Một điều thú vị là hình dáng lưỡi kiếm gợn sóng thường thấy trên các mẫu Flammenschwert, hay “kiếm lưỡi lửa”, không khiến vũ khí tự động chém mạnh hơn như nhiều người tưởng. Những đường cong uốn lượn chủ yếu tạo hiệu ứng thị giác và thể hiện tay nghề chế tác; nhiều thanh kiếm có kiểu dáng này về sau được dùng trong nghi lễ hoặc làm vũ khí danh dự. Khi súng hỏa mai và chiến thuật quân sự mới ngày càng phổ biến, vai trò chiến đấu của những thanh đại kiếm dần thu hẹp, nhường chỗ cho chức năng nghi lễ và biểu tượng.

Từ chiến trường đến bảo tàng, Zweihänder ngày nay vẫn là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của nghệ thuật chế tác vũ khí châu Âu. Nó nhắc chúng ta rằng sức mạnh của một thanh kiếm không chỉ nằm ở kích thước, mà còn ở kỹ năng của người cầm và chiến thuật của cả đội quân. Đằng sau lưỡi thép khổng lồ là câu chuyện về những chiến binh chuyên nghiệp, những trận chiến khốc liệt và một thời đại mà kỹ năng sử dụng vũ khí lạnh vẫn có thể quyết định số phận của cả đội hình.

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