Thanh khoản xuống đáy nhiều tháng, tiền vẫn tìm đến nhóm dầu khí và cao su

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch phân hóa trong ngày 29/9. Áp lực bán xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng và một số mã vốn hóa lớn, khiến VN-Index duy trì sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch.

Kết phiên, VN-Index giảm 2,95 điểm xuống 1.777,73 điểm. Đáng chú ý, thanh khoản trên HoSE chỉ đạt gần 12.200 tỷ đồng, mức thấp nhất trong nhiều tháng, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền trước những diễn biến khó lường của thị trường.

Thị trường rung lắc mạnh, dòng tiền bất ngờ tìm đến dầu khí và cao su.

Trong khi phần lớn thị trường giao dịch kém tích cực, nhóm dầu khí lại trở thành một điểm sáng đáng chú ý. Nhiều cổ phiếu trong nhóm đồng loạt tăng mạnh, với PVT tăng 6,4%, PVP tăng 6,04% và PET tăng 5,88%.

Đà tăng cũng xuất hiện tại nhiều cổ phiếu dầu khí khác. PLX tăng 2,39%, PVS tăng 2,1%, GAS tăng 1,68%, trong khi BSR tăng 0,31%. Diễn biến này giúp nhóm dầu khí duy trì sắc xanh tương đối đồng thuận bất chấp áp lực điều chỉnh trên thị trường chung.

Một trong những yếu tố được thị trường quan tâm là diễn biến của giá dầu thế giới. Giá dầu duy trì ở vùng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo theo những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các quốc gia sản xuất dầu lớn.

Bên cạnh đó, các diễn biến liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, cũng là yếu tố được giới đầu tư theo dõi. Những biến động trên thị trường năng lượng có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu dầu khí.

Không chỉ dầu khí, cổ phiếu cao su cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên 29/9. GVR tăng 3,42%, DPR tăng 3,2%, PHR tăng 2,51% và TRC tăng 3,93%, cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội tại một số nhóm ngành riêng biệt.

Sự tăng giá đồng thuận của nhiều cổ phiếu dầu khí và cao su diễn ra trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường suy giảm. Điều này cho thấy dòng tiền chưa rút hoàn toàn khỏi thị trường mà đang có xu hướng tập trung hơn vào những cổ phiếu hoặc nhóm ngành đang nhận được sự quan tâm.

Ngoài hai nhóm trên, một số cổ phiếu cũng đi ngược xu hướng chung và góp phần hạn chế đà giảm của VN-Index. EIB tăng 2,09%, VIB tăng 1,9%, HCM tăng 2,3%, VPX tăng 2%, SSB tăng 1,33%, MSR tăng 4,97% và BCM tăng 1,41%.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán mạnh tiếp tục xuất hiện tại một số cổ phiếu bất động sản và vốn hóa lớn. Đáng chú ý, cổ phiếu NVL có phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp.

Kết phiên, NVL giảm 6,79%, xuống 10.300 đồng/cổ phiếu, với hơn 21,8 triệu đơn vị được giao dịch. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy vẫn chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra.

NVL đóng cửa trong trạng thái trắng bên mua, trong khi dư bán tại giá sàn lên tới hơn 69,3 triệu đơn vị. Diễn biến này cho thấy áp lực cung tại cổ phiếu vẫn ở mức cao sau hai phiên giảm sàn liên tiếp.

Tương tự, cổ phiếu PNJ cũng ghi nhận phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp: giảm 6,84%, xuống 28.600 đồng/cổ phiếu, với hơn 1,2 triệu đơn vị được sang tay.

PNJ cũng kết phiên trong tình trạng không có bên mua, trong khi lượng cổ phiếu chờ bán tại mức giá sàn lên tới hơn 31 triệu đơn vị.

Áp lực bán mạnh tại NVL và PNJ trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý trong diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Một số mã khác cũng giảm giá, gây thêm sức ép lên chỉ số như LPB giảm 4,4%, STB giảm 1,81%, GEE giảm 1,1%, VRE giảm 1,02% và VIC giảm 0,82%.

Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu trụ khiến những điểm sáng tại dầu khí, cao su và một số cổ phiếu riêng lẻ chưa đủ tạo lực kéo để VN-Index đảo chiều. Thanh khoản thấp đồng thời cho thấy tâm lý quan sát vẫn chiếm ưu thế khi nhà đầu tư chưa đẩy mạnh giải ngân.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên 29/9 với giá trị gần 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Hoạt động này tạo thêm áp lực lên diễn biến chung, trong bối cảnh thanh khoản nội cũng ở mức thấp.

VPB tiếp tục là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất từ khối ngoại, với giá trị hơn 249 tỷ đồng, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp mã này bị bán mạnh. Theo sau là HPG với 51,54 tỷ đồng, ACB với 51,1 tỷ đồng, VIC với 49,68 tỷ đồng và VHM với 40,55 tỷ đồng.

Ở chiều mua, PVT dẫn đầu danh sách cổ phiếu được khối ngoại mua ròng với giá trị hơn 60 tỷ đồng. PLX được mua ròng 35,16 tỷ đồng, VIB đạt 28,32 tỷ đồng, PVS đạt 25,29 tỷ đồng và BVH đạt 21,28 tỷ đồng.