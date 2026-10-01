Thanh khoản UPCoM tăng mạnh trong tháng 9

Thị trường UPCoM ghi nhận diễn biến giảm điểm trong tháng 9/2026, trong khi thanh khoản cải thiện đáng kể và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng.

Trong 20 phiên giao dịch của tháng, UPCoM-Index đóng cửa phiên cuối tháng tại 126,31 điểm, giảm 0,93% so với cuối tháng 8/2026. Giá trị vốn hóa thị trường cũng giảm nhẹ, xuống hơn 1,3 triệu tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng, tương ứng mức giảm 0,18% so với tháng trước.

Nguồn: HNX.

Trái với diễn biến của chỉ số, thanh khoản trên UPCoM tăng mạnh trong tháng 9. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 34,2 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 25,22% so với tháng 8. Giá trị giao dịch bình quân đạt 566,5 tỷ đồng/phiên, tăng 28,2%.

Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng gia tăng về quy mô và tiếp tục ghi nhận trạng thái mua ròng. Trong tháng, khối ngoại mua vào 14,82 triệu cổ phiếu và bán ra 5,5 triệu cổ phiếu. Xét về giá trị, lượng mua vào đạt 494,59 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra ở mức 209,56 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 285 tỷ đồng trên thị trường UPCoM trong tháng 9.

Cùng với khối ngoại, hoạt động giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán tăng đáng kể. Tổng giá trị giao dịch tự doanh trong tháng đạt hơn 436,69 tỷ đồng, tăng 61,18% so với tháng 8/2026. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 231,19 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt hơn 205,5 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng 25,69 tỷ đồng.

Tính đến phiên giao dịch cuối tháng 9/2026, thị trường UPCoM có 818 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.