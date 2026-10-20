Thanh khoản thị trường trái phiếu Chính phủ tăng 23,8% trong tuần qua

Kho bạc Nhà nước huy động hơn 11.400 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tuần. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 12-16/10/2026 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trên thị trường sơ cấp, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 18.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với khối lượng đăng ký dự thầu đạt 20.137 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu đạt 11.452 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 63,6%, thấp hơn mức 19.500 tỷ đồng và tỷ lệ trúng thầu 90,7% của tuần trước.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm tiếp tục thu hút nhu cầu lớn, với giá trị trúng thầu đạt 6.839 tỷ đồng trên 7.000 tỷ đồng gọi thầu, tương ứng tỷ lệ 97,7%. Trong khi đó, kỳ hạn 10 năm trúng thầu 4.413 tỷ đồng trên 9.000 tỷ đồng gọi thầu, đạt tỷ lệ 49%. Kỳ hạn 3 năm trúng thầu 200 tỷ đồng; các kỳ hạn 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lợi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm giữ nguyên ở mức 4,27%/năm, kỳ hạn 10 năm ở mức 4,43%/năm và kỳ hạn 3 năm ở mức 3,55%/năm.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 16/10/2026, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 330.012,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tương đương 66% kế hoạch năm. Trong tuần tiếp theo, cơ quan này dự kiến gọi thầu 17.000 tỷ đồng, tập trung vào kỳ hạn 5 năm với 6.000 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm với 9.000 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, giao dịch outright đạt 75,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5%; giao dịch repo đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, tăng 74,2%. Mặt bằng lợi suất nhìn chung ổn định. Lợi suất kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,58%/năm, trong khi kỳ hạn 5 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản, xuống 4,36%/năm.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang mua ròng 713,7 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đảo chiều so với mức bán ròng 812,9 tỷ đồng trong tuần trước.

Theo Yuanta Việt Nam, lợi suất trái phiếu Chính phủ có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, áp lực tăng lợi suất có thể xuất hiện khi nguồn cung phát hành gia tăng. Với các kỳ hạn chuẩn 5-10 năm, lợi suất được dự báo duy trì ổn định trong những tuần tới, nhưng có thể tăng nhẹ về cuối năm nếu áp lực phát hành và nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng cùng gia tăng.