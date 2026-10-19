Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng 23,8% trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 12 - 16/10/2026 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp ghi nhận giá trị trúng thầu giảm so với tuần trước. Nhu cầu đối với kỳ hạn 5 năm vẫn tương đối tích cực.

Cụ thể, trong tuần, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 18.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với khối lượng đăng ký dự thầu đạt 20.137 tỷ đồng. Tổng giá trị trúng thầu đạt 11.452 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 63,6%. Tuần trước đó, giá trị trúng thầu đạt 19.500 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 90,7%.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm trúng thầu 6.839 tỷ đồng trên 7.000 tỷ đồng gọi thầu, tương ứng tỷ lệ 97,7%. Kỳ hạn 10 năm trúng thầu 4.413 tỷ đồng trên 9.000 tỷ đồng gọi thầu, đạt tỷ lệ 49,0%. Đối với các kỳ hạn còn lại, trái phiếu 3 năm trúng thầu 200 tỷ đồng, trong khi các kỳ hạn dài hơn gồm 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu. Theo các chuyên gia, nhu cầu đầu tư tiếp tục tập trung chủ yếu vào nhóm kỳ hạn trung hạn, đặc biệt là trái phiếu 5 năm. Trong khi đó, khả năng hấp thụ nguồn cung kỳ hạn 10 năm giảm đáng kể so với tuần trước.

Bên cạnh sự sụt giảm về giá trị trúng thầu, mặt bằng lợi suất trúng thầu tại các kỳ hạn chủ chốt tiếp tục ổn định. Lợi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 5 năm giữ nguyên ở mức 4,27%/năm, kỳ hạn 10 năm ở 4,43%/năm, không đổi so với tuần trước. Kỳ hạn 3 năm trúng thầu tại 3,55%/năm.

Về tiến độ huy động vốn, lũy kế từ đầu năm đến ngày 16/10/2026, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 330.012,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 66% kế hoạch năm 2026. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu 17.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, giảm 5,6% so với tuần trước. Khối lượng tập trung ở kỳ hạn 5 năm với 6.000 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm với 9.000 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản phục hồi sau tuần giao dịch trầm lắng. Tổng giá trị giao dịch trong tuần qua đạt 123,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với mức 100,1 nghìn tỷ đồng của tuần trước. Giao dịch outright đạt 75,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5%; giao dịch repo đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, tăng 74,2%. Hoạt động repo tăng mạnh là yếu tố chính giúp thanh khoản phục hồi.

Trong khi giá trị giao dịch tăng, mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung đi ngang so với tuần trước. Đến cuối tuần, lợi suất kỳ hạn 1 năm duy trì ở mức 3,69%/năm, kỳ hạn 2 năm ở mức 3,79%/năm và kỳ hạn 3 năm ở mức 3,85%/năm, không đổi so với tuần trước. Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản, xuống 4,36%/năm, trong khi kỳ hạn 7 năm giữ nguyên ở mức 4,46%/năm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm duy trì tại 4,58%/năm và kỳ hạn 15 năm ổn định ở 4,72%/năm.

Đối với hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, giao dịch trong tuần ghi nhận sự đảo chiều từ bán ròng sang mua ròng. Trong tuần qua, khối ngoại mua ròng 713,7 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trái ngược với mức bán ròng 812,9 tỷ đồng ghi nhận trong tuần trước đó.

Về triển vọng, các chuyên gia cho rằng, lợi suất trái phiếu chính phủ có thể dao động trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, áp lực tăng lợi suất có thể xuất hiện trên thị trường sơ cấp khi nguồn cung phát hành gia tăng. Trong đó, nhu cầu đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm vẫn tương đối tốt, trong khi thanh khoản trên thị trường thứ cấp phục hồi. Đối với các kỳ hạn chuẩn 5 - 10 năm, lợi suất được dự báo tiếp tục ổn định trong những tuần tới, nhưng có thể tăng nhẹ về cuối năm nếu áp lực phát hành trái phiếu chính phủ và nhu cầu vốn của hệ thống ngân hàng cùng gia tăng.