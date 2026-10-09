Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng vọt, khối ngoại bán ròng hơn 9.200 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán ngày 9/10 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng. Dù lực cầu xuất hiện trong phiên chiều giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, chỉ số vẫn đóng cửa dưới tham chiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, VN-Index giảm 3,88 điểm, tương đương 0,22%, xuống 1.735,09 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 130 mã tăng, 175 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản đạt hơn 911,3 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch 27.542,82 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 745,5 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt gần 165,8 triệu đơn vị.

Trong phiên sáng, áp lực bán gia tăng sau khoảng thời gian thị trường dao động quanh tham chiếu, kéo VN-Index có lúc lùi xuống dưới 1.730 điểm. Lực cầu bắt đáy xuất hiện khi chỉ số giảm sâu, giúp thị trường thu hẹp đà giảm trước giờ nghỉ trưa.

Sang phiên chiều, diễn biến có phần tích cực hơn khi dòng tiền mua vào gia tăng, có thời điểm đưa VN-Index lên sát 1.743 điểm. Tuy nhiên, lực hồi phục không được duy trì đến cuối phiên, khiến chỉ số quay đầu giảm trở lại.

Diễn biến VN-Index trong phiên 9/10 (Ảnh: FireAnt).

Xét theo nhóm ngành, tài chính là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,32%, với giá trị giao dịch hơn 7.174 tỷ đồng. Trong nhóm ngân hàng, HDB tăng 3,94% lên 22.400 đồng/cổ phiếu, VPB tăng 1,49% lên 23.800 đồng/cổ phiếu, TCB tăng 1,41% lên 32.350 đồng/cổ phiếu và MBB tăng 0,79% lên 19.050 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm chứng khoán, VIX tăng 3,1% lên 11.650 đồng/cổ phiếu, SHS tăng 0,86% và VND tăng 0,76%. Ngược lại, SSI giảm 0,26%, trong khi SHB giảm 0,5% và MSB giảm 1,02%.

Nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng 0,3%, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu PNJ. Mã này tăng kịch biên độ 6,85% lên 19.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 7,14 triệu đơn vị, sau chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp.

Đà tăng của PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập từ Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS), cho biết toàn bộ mẫu kim cương được kiểm tra là kim cương thiên nhiên. Dù phục hồi mạnh trong phiên, thị giá PNJ vẫn thấp hơn khoảng 77% so với đỉnh 52 tuần ở mức 84.666,7 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành vẫn chịu áp lực bán. Công nghệ giảm 1,26%, viễn thông giảm 1,91%, chăm sóc sức khỏe giảm 0,95%, công nghiệp giảm 1,12%, vật liệu cơ bản giảm 1,15% và năng lượng giảm 1,73%.

Tại nhóm bất động sản, chỉ số ngành giảm 0,39% dù nhiều cổ phiếu tăng giá. NVL tăng 6,83% lên 10.950 đồng/cổ phiếu, CEO tăng 4,04%, PDR tăng 1,8% và DXG tăng 1,46%.

Tuy nhiên, VIC giảm 1,1% xuống 225.500 đồng/cổ phiếu, trong khi DRH mất 6,14% và KOS giảm 6,76%, gây sức ép lên diễn biến chung của nhóm.

Nhóm năng lượng cũng phân hóa nhưng nghiêng về sắc đỏ. BSR giảm 2,97%, PLX giảm 0,66%, PVS giảm 0,88% và PVD giảm 0,27%. Ở chiều tăng, OIL đi ngược xu hướng khi tăng 4,58% lên 13.700 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng hơn 9.272 tỷ đồng trong phiên 9/10. MCH là cổ phiếu chịu áp lực bán lớn nhất, với giá trị bán ròng khoảng 9.133 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng tại HDB và FPT, trong khi mua ròng ở SHB, VHM và TCB.

Diễn biến phiên giao dịch cho thấy lực cầu vẫn xuất hiện tại một số cổ phiếu riêng lẻ, song chưa đủ giúp thị trường lấy lại sắc xanh. VN-Index tiếp tục đóng cửa trong trạng thái giảm điểm khi số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, trong bối cảnh áp lực bán vẫn hiện diện ở nhiều nhóm ngành.