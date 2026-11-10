Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh sụt giảm mạnh đầu quý tư

Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và VN100 đồng loạt suy giảm

Thống kê chi tiết đối với hợp đồng tương lai chỉ số VN30 cho thấy khối lượng giao dịch bình quân trong tháng 10 đạt 197.205 hợp đồng mỗi phiên, giảm 10% so với tháng trước. Tương ứng với đó, giá trị giao dịch bình quân theo danh nghĩa hợp đồng lùi về mức 37.073 tỷ đồng mỗi phiên, ghi nhận mức giảm 13,44%. Mức thanh khoản sôi động nhất xuất hiện vào phiên giao dịch ngày 09/10/2026 với 274.339 hợp đồng được chuyển nhượng.

Khối lượng hợp đồng mở tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 10 đạt 34.884 hợp đồng, giảm 11,78% so với thời điểm cuối tháng 9. Đỉnh điểm của lượng hợp đồng mở được ghi nhận vào ngày 05/10/2026 với 40.596 hợp đồng. Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai VN30 đạt 228.869 hợp đồng mỗi phiên, giảm 6,10% so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, giá trị giao dịch bình quân lại tăng 10,90%, vươn lên mức 44.671 tỷ đồng mỗi phiên.

Cùng xu hướng đi xuống, hợp đồng tương lai chỉ số VN100 ghi nhận khối lượng giao dịch giảm 30,90% so với tháng liền trước. Bình quân mỗi phiên chỉ có 179 hợp đồng được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 31,68 tỷ đồng, giảm 33,71%. Lượng hợp đồng mở của sản phẩm này tại thời điểm cuối tháng 10 dừng lại ở mức khiêm tốn 80 hợp đồng.

Khối tự doanh tăng tỷ trọng tham gia cùng sự trầm lắng của thị trường carbon

Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm tiếp tục không phát sinh giao dịch mới, khối lượng hợp đồng mở tại thời điểm cuối tháng duy trì ở mức 0 hợp đồng. Phân tích cơ cấu nhà đầu tư cho thấy bộ phận tự doanh của các công ty chứng khoán đã nâng tỷ trọng giao dịch từ mức 1,28% trong tháng 9 lên mức 1,8% tổng khối lượng toàn thị trường trong tháng 10.

Trái ngược với khối tự doanh, dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy dấu hiệu thu hẹp so với tháng trước. Tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trên các sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 và VN100 chỉ còn chiếm 3,52% tổng khối lượng chuyển nhượng của toàn thị trường.

Trên thị trường tín chỉ carbon, tháng 10 vừa qua hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thành công. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng khối lượng giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính giữ nguyên ở mức 1.310 tCO2e, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 174,86 triệu đồng.