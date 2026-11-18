Thanh khoản suy giảm và những lực cản kìm hãm dòng tiền

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt về mặt thanh khoản. Khác với chu kỳ giao dịch sôi động giữa năm 2025, giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HOSE liên tục đi xuống trong năm 2026. Cụ thể trong tháng 10, thanh khoản khớp lệnh bình quân chỉ đạt hơn 12.000 tỷ đồng mỗi phiên. Đây là mức thấp nhất trong vòng 21 tháng qua tính từ tháng 1/2025.

Mức độ co hẹp của dòng tiền thể hiện lớn hơn nhiều so với biến động điểm số. Tính từ mức 1.829 điểm cuối tháng 1, chỉ số VN Index chỉ giảm khoảng 5,6% để lùi về mức 1.726,72 điểm vào ngày 17/11. Thị trường vẫn giữ được mặt bằng giá trị tương đối cao nhưng sức mua lại không cải thiện tương xứng. Khi dòng tiền chưa xác nhận đà hồi phục, chỉ số chung sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì chuỗi tăng trưởng bền vững.

Sự trầm lắng này bắt nguồn từ nhiều rào cản, nổi bật là mặt bằng lãi suất hiện tại. Lợi suất lợi nhuận của VN Index vào cuối tháng 10 ghi nhận ở mức 7,53%, bám sát mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trên thị trường là khoảng 7,5%/năm. Chênh lệch mỏng khiến kênh cổ phiếu mất đi lợi thế cạnh tranh so với gửi tiết kiệm, đặc biệt khi nhà đầu tư phải quản trị thêm rủi ro biến động thị giá. Lãi suất cao cũng làm tăng chi phí vay ký quỹ, khiến nhà đầu tư thu hẹp quy mô giải ngân và làm tốc độ luân chuyển dòng vốn suy yếu.

Một yếu tố khác đè nặng lên thanh khoản là chuỗi bán ròng liên tục của nhà đầu tư nước ngoài. Dữ liệu từ HOSE cho thấy khối ngoại đã rút ròng hơn 23.705 tỷ đồng riêng trong tháng 10, đẩy tổng giá trị bán ròng từ đầu năm vượt mốc 119.000 tỷ đồng. Dù Việt Nam đã đạt cột mốc nâng hạng của tổ chức FTSE Russell, vốn quốc tế chưa chuyển hóa ngay thành lực mua thực tế trên sàn.

Trong tình hình hiện nay, lượng tài khoản chứng khoán vẫn gia tăng với hơn 252.000 tài khoản mở mới trong tháng 10, nâng tổng số lên 14,33 triệu. Tuy nhiên giá trị giao dịch lại đi ngược chiều. Việc mở rộng quy mô cơ sở nhà đầu tư chưa đem lại dòng tiền mới, minh chứng cho tâm lý phòng thủ đang bao trùm toàn thị trường.

Tín hiệu hỗ trợ và kỳ vọng phục hồi trong dài hạn

Dù thanh khoản thu hẹp, phần tiền giao dịch sụt giảm không đồng nghĩa với việc toàn bộ dòng vốn đã rút khỏi chứng khoán để chảy sang vàng, bất động sản hay ngân hàng. Giá trị khớp lệnh thấp có thể chỉ phản ánh việc nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu với thời gian dài hơn, giao dịch ít lại và chờ đợi vùng giá chiết khấu đủ hấp dẫn để mua vào. Lực cầu vẫn chực chờ sẵn sàng, vấn đề là sự thận trọng của bên mua khi cần tín hiệu xác nhận rõ ràng từ thị trường.

Thị trường đang đón nhận những thông tin tích cực từ chính sách điều hành tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay để hỗ trợ nền kinh tế. Cơ quan điều hành cũng triển khai các giải pháp cung cấp thanh khoản, tiêu biểu là việc mua ngoại tệ giao ngay bắt đầu từ ngày 11/11. Quyết định này được kỳ vọng sẽ cung cấp lượng tiền đồng đáng kể cho hệ thống ngân hàng khi tỷ giá thuận lợi, qua đó tạo dư địa giảm chi phí vốn.

Nền tảng hỗ trợ thị trường còn đến từ bức tranh tài chính của các doanh nghiệp niêm yết. Lợi nhuận sau thuế của các công ty được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Khi lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện, định giá P/E của thị trường sẽ trở nên hấp dẫn, tạo cơ sở vững chắc thu hút dòng vốn quay lại một khi chi phí cơ hội giảm xuống.

Về tầm nhìn trung hạn, việc Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell sẽ phát huy tác dụng theo lộ trình cụ thể. Các quỹ chỉ số sẽ giải ngân từng bước để tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam thay vì ồ ạt đổ tiền ngay lập tức. Giới chuyên gia đánh giá thanh khoản có khả năng cải thiện mạnh mẽ hơn vào năm 2027 khi áp lực lãi suất hạ nhiệt, kết hợp cùng chu kỳ tăng tỷ trọng của vốn ngoại từ các rổ chỉ số quốc tế.