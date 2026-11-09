Thanh khoản tăng mạnh, tiền đổ vào nhóm Chứng khoán

VN-Index kết thúc tuần 45/2026 tại 1.725,36 điểm, giảm 16,26 điểm (-0,93%) so với tuần trước, trong bối cảnh thanh khoản bật tăng. Đây là tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp sau nhịp hồi phục mạnh trong tuần 43.

Thanh khoản gia tăng đáng kể nhưng chưa đi cùng sự phục hồi của chỉ số. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 14.164 tỷ đồng/phiên, tăng 20,41% so với tuần trước và cao hơn 15,53% so với bình quân 5 tuần. Trên cả ba sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 18.414 tỷ đồng/phiên, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 15.404 tỷ đồng/phiên, tăng 20,53% so với tuần 44 và cao hơn 15,00% so với bình quân 5 tuần.

Thị trường biến động mạnh khi chỉ số có thời điểm giảm xuống dưới 1.700 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp VN-Index phục hồi vào giữa tuần. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trở lại trong những phiên cuối tuần khiến chỉ số không duy trì được đà hồi phục.

Về đóng góp vào VN-Index, Bất động sản là nhóm gây áp lực lớn nhất, lấy đi ròng khoảng 6,5 điểm, chủ yếu do VIC (-8,4 điểm) và VHM (-1,2 điểm), dù nhiều cổ phiếu khác trong ngành tăng giá. Ngân hàng cũng đóng góp âm khoảng 1,5 điểm, với áp lực tập trung tại VPB (-2,7 điểm), ACB (-1,8 điểm) và VCB (-1,4 điểm). Tuy nhiên, diễn biến trong ngành phân hóa rõ rệt khi STB (+3,7 điểm), CTG (+1,0 điểm) và MSB (+0,8 điểm) hỗ trợ chỉ số.

Công nghệ thông tin tiếp tục gây sức ép với mức đóng góp âm khoảng 1,7 điểm, chủ yếu đến từ FPT. Bán lẻ (-0,8 điểm), Dầu khí (-0,6 điểm) và Hóa chất (-0,5 điểm) cũng tác động tiêu cực, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhiều nhóm ngành.

Ở chiều tích cực, Dịch vụ tài chính là nhóm hỗ trợ VN-Index lớn nhất, đóng góp ròng khoảng 6,5 điểm, dẫn dắt bởi VIX (+1,9 điểm), SSI (+1,3 điểm), VND và VCI (cùng +1,0 điểm). Thực phẩm và đồ uống đóng góp thêm 1,0 điểm, nổi bật là MSN (+1,5 điểm), trong khi Du lịch và Giải trí (+1,0 điểm), Tài nguyên cơ bản (+0,6 điểm) và Xây dựng và Vật liệu (+0,5 điểm) cũng hỗ trợ chỉ số.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 811,6 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 1.143,4 tỷ đồng.

Các nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khớp lệnh nhiều nhất là Dịch vụ tài chính và Thực phẩm và đồ uống. Những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VIX, MSN, HPG, CTG, VND, SHB, VIB, VNM, BVH và HVN.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng và Hàng hóa và Dịch vụ công nghiệp là hai nhóm bị bán ròng khớp lệnh mạnh nhất. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều gồm MBB, VCB, ACB, GMD, STB, HDB, VPL, BID và FPT.

Nhà đầu tư tự doanh mua ròng 333,7 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 838,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư tự doanh mua ròng tại 10/18 ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Thực phẩm và đồ uống. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm HDB, TPB, VPB, MBB, MSN, POW, MWG, TCB, CTG và VCB.

Ở chiều bán ròng, nhóm Tài nguyên cơ bản dẫn đầu. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm BID, HPG, E1VFVN30, STB, VIC, FUEVFVND, BSR, MCH, VCI và VJC.

Trong tuần 45/2026, thanh khoản phục hồi ở phần lớn các nhóm ngành, nhưng diễn biến giá vẫn tiêu cực khi có 13/18 ngành giảm điểm. Dòng tiền tập trung mạnh vào Dịch vụ tài chính và Tài nguyên cơ bản, trong khi thu hẹp tại Bất động sản, Hàng hóa và Dịch vụ công nghiệp và Dầu khí. Sự phân hóa giữa thanh khoản và diễn biến giá cho thấy lực cầu bắt đáy đã cải thiện, nhưng áp lực bán vẫn hiện diện ở nhiều nhóm ngành.

Dịch vụ tài chính nổi bật nhất về cả dòng tiền và sức mạnh giá, với tỷ trọng giao dịch tăng mạnh từ 11,2% lên 19,3%, mức cao nhất trong 10 tuần gần đây. Giá trị giao dịch tăng 107,6% so với tuần trước, đi cùng mức tăng giá 5,0%, dẫn đầu thị trường.

Ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất (25,8%), nhưng giảm nhẹ từ 26,0% dù giá trị giao dịch tăng 19,6%, trong khi giá cổ phiếu giảm 0,8%. Bất động sản giảm tỷ trọng từ 17,3% xuống 16,4%, mức thấp nhất trong 10 tuần, dù giá trị giao dịch tăng 14,1%; giá cổ phiếu giảm 1,8%.

Tài nguyên cơ bản cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, với tỷ trọng giao dịch tăng từ 5,9% lên 6,4%, mức cao nhất trong 10 tuần. Giá trị giao dịch tăng 31,1%, nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm nhẹ 0,4%.

Ngược lại, Hàng hóa và Dịch vụ công nghiệp giảm tỷ trọng từ 8,0% xuống 5,6%, với giá trị giao dịch giảm 15,6% và giá cổ phiếu giảm 1,2%. Công nghệ thông tin tiếp tục chịu áp lực bán khi giá giảm 3,0% dù giá trị giao dịch tăng nhẹ 2,9%. Trong khi đó, Hóa chất ghi nhận mức giảm giá mạnh nhất (-4,7%), đi kèm thanh khoản giảm 4,1%.

Trong tuần 45/2026, dòng tiền dịch chuyển rõ rệt sang nhóm vốn hóa vừa (VNMID), trong khi VN30 tiếp tục suy yếu về giá và nhóm vốn hóa nhỏ (VNSML) gần như đi ngang.

Tỷ trọng giao dịch của VNMID tăng từ 36,8% lên 39,8%, mức cao nhất trong 30 tuần gần đây. Trong khi đó, tỷ trọng của VN30 giảm từ 54,9% xuống 53,6% và VNSML thu hẹp từ 6,4% xuống 5,2%.

Về thanh khoản, VNMID ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân tăng 30,3% so với tuần trước, tương ứng khoảng 1.312 tỷ đồng/phiên. VN30 cũng cải thiện đáng kể (+17,5%, tương ứng 1.128 tỷ đồng/phiên), trong khi VNSML giảm nhẹ 1,9% (tương ứng 14 tỷ đồng/phiên). Diễn biến này cho thấy tỷ trọng của VNMID gia tăng nhờ thanh khoản tuyệt đối tăng mạnh hơn VN30, phản ánh sự cải thiện rõ rệt của hoạt động giao dịch tại nhóm vốn hóa vừa.

Về diễn biến giá, VNMID nổi bật với mức tăng 2,49%, trái ngược với VN30 giảm 0,47% và VNSML gần như đi ngang (+0,04%), trong khi VN-Index giảm 0,93%. Đáng chú ý, VNMID phục hồi sau khi giảm 3,93% trong tuần trước, cho thấy lực cầu đã quay trở lại nhóm vốn hóa vừa, đặc biệt tại một số cổ phiếu thuộc ngành Chứng khoán và Bất động sản. Ngược lại, VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index chưa thể phục hồi dù dòng tiền cải thiện.

Nhìn chung, dòng tiền trong tuần 45 phục hồi, nhưng sức mạnh giá chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa vừa thay vì lan tỏa đồng đều giữa các nhóm. Sự phân hóa giữa VNMID và VN30 cho thấy lực cầu đã cải thiện tại một bộ phận cổ phiếu, nhưng áp lực bán ở nhóm vốn hóa lớn vẫn là lực cản đối với đà hồi phục của VN-Index.