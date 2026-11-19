Chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Sắc đỏ tiếp tục bao trùm thị trường với số cổ phiếu giảm gần gấp đôi số mã tăng. Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm, trong đó áp lực lớn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ thể, VIC giảm 2,04%, CTG giảm 1,6%, BSR và LPB cùng giảm 2,3%, FPT giảm 2,7%... Chỉ riêng VIC đã kéo VN-Index giảm hơn 8 điểm trong tổng số hơn 13 điểm giảm.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu duy trì đà tăng, góp phần hạn chế mức giảm của VN-Index như GEE tăng 5,1%, HVN tăng 4,1%, NAB tăng 3,2%, BCM tăng 1,3%, POW tăng 1,1%...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ ba liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị gần 996 tỷ đồng. Trong đó, FPT bị bán ròng hơn 272 tỷ đồng, tiếp đến là ACB gần 102 tỷ đồng và VIX gần 80 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 996 tỷ đồng trên sàn HOSE

Nhận định về diễn biến thị trường, bà Lê Thị Hằng, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Chứng khoán VPBank, cho rằng, VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên đáo hạn phái sinh. Đáng chú ý, chỉ số VN30 giảm 1%, mạnh hơn mức giảm 0,79% của VN-Index, cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán đáng kể. Tuy nhiên, áp lực bán không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu trụ mà còn lan rộng trên thị trường khi số mã giảm áp đảo số mã tăng. Về kỹ thuật, theo bà Hằng, VN-Index vẫn trong trạng thái suy yếu, xu hướng giảm ngắn hạn chưa kết thúc.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,39 điểm (0,79%), còn 1.689,62 điểm, với 107 mã tăng, 207 mã giảm và 65 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,79 điểm (1,56%), xuống 238,94 điểm, với 48 mã tăng, 84 mã giảm và 50 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục suy giảm, với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch đạt hơn 15.600 tỷ đồng, giảm khoảng 2.600 tỷ đồng so với phiên trước.