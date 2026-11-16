Thanh khoản suy giảm, VN-Index gần như đi ngang phiên 16/11. Ảnh minh họa: Bnews/vnanet.vn

Thị trường chứng khoán phiên 16/11 diễn biến giằng co khi lực bán chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành, trong khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn hỗ trợ VN-Index duy trì sắc xanh. Thanh khoản giảm đáng kể so với phiên trước, cho thấy dòng tiền giao dịch thận trọng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 1,96 điểm lên 1.736,89 điểm. HNX-Index giảm 0,07 điểm xuống 254,91 điểm. Thị trường nghiêng về phía giảm với 402 mã giảm và 287 mã tăng. Trong rổ VN30, có 17 mã giảm, 8 mã tăng và 5 mã đứng giá tham chiếu.

Thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục suy giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 405 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 8.500 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 36 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 448 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế khiến VN-Index thu hẹp phần lớn đà tăng và có thời điểm về sát mốc tham chiếu trước khi đóng cửa trong sắc xanh nhẹ.

Xét về mức độ ảnh hưởng, VIC, MCH, DMX và LPB là những cổ phiếu tác động tích cực nhất, đóng góp tổng cộng hơn 11,31 điểm cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, VCB, VPB, TCB và CTG chịu áp lực bán, lấy đi 3,12 điểm của chỉ số.

Trên HNX, diễn biến kém tích cực hơn khi chỉ số giảm nhẹ. NVB, VIF, DTK và MBS nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực, lần lượt giảm 1,27%, 8,82%, 6,36% và 1,86%.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản tăng 1,31%, dẫn đầu thị trường, chủ yếu nhờ VIC tăng 2,06%, VHM tăng 0,48% và KSF tăng 0,59%. Nhóm tiêu dùng thiết yếu tăng 1,29%, trong khi chăm sóc sức khỏe tăng 0,09%.

Một số cổ phiếu tăng đáng chú ý gồm MCH tăng 5,26%, MSN tăng 0,42%, BAF tăng 1,29%, SBT tăng 0,47%, DHG tăng 0,47%, DBD tăng 0,11% và DVN tăng 1,17%. Ở chiều giảm, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất, chủ yếu do FPT giảm 1,4%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này mua ròng hơn 20,75 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại VIC với 116,83 tỷ đồng, MSN 62,32 tỷ đồng, KDH 41,27 tỷ đồng và VNM 40,74 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 7,41 tỷ đồng, tập trung tại PVS với 12,32 tỷ đồng, NTP 1,47 tỷ đồng, TNG 1,36 tỷ đồng và NVB 830 triệu đồng.

Nhìn chung, VN-Index duy trì được sắc xanh nhưng mức tăng rất hẹp trong bối cảnh thanh khoản suy giảm và số mã giảm chiếm ưu thế. Diễn biến này cho thấy giao dịch trên thị trường vẫn khá thận trọng trong phiên 16/11.