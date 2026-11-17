Thị trường vẫn đang trong trạng thái đi ngang mệt mỏi.

VN-Index đóng cửa giảm 0,59% (-10,17 điểm) gần như không thay đổi so với mức chốt phiên sáng (-0,61%/-10,59 điểm). Nguyên nhân là do các trụ biến động rất ít, đủ để giằng co lẫn nhau về điểm số. Tuy vậy mặt bằng giá cổ phiếu vừa và nhỏ đã xấu đi.

VN30-Index kết phiên giảm 0,39% với 8 mã xanh và 19 mã đỏ, cũng thay đổi không nhiều so với buổi sáng. Thống kê rổ này chiều nay có 14 mã cải thiện giá và 15 mã tụt giá so với mức chốt phiên sáng nhưng hầu hết là dao động nhỏ.

VCB là trụ suy yếu rõ nhất, chốt phiên sáng mới giảm 0,94%, đóng cửa mất tới 2,07%, tương đương riêng chiều nay giảm 1,14%. VCB cũng là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 3 thị trường. GAS cũng giảm mạnh thêm 1,55%, chốt phiên mất tổng cộng 3,71%. BID cuối phiên sáng giảm 1,26%, đóng cửa -2,05%. Rất may VIC – cổ phiếu vốn hóa lớn nhất – chiều nay lại hồi lại được tham chiếu, tăng 0,81% so với mức chốt phiên sáng. TCB, CTG, HPG, MBB là các cổ phiếu lớn khác nằm trong nhóm bớt giảm.

Sự co kéo này đủ để duy trì trạng thái dao động nhỏ của VN-Index. Tuy nhiên trong phiên chiều thực tế vẫn xuất hiện một đợt xả, chỉ số chịu áp lực giảm thấp hơn cả đáy buổi sáng. VN-Index chạm đáy mới 1717,16 điểm lúc 1h28 và nhiều blue-chips lẫn cổ phiếu khác cũng tạo đáy trong ngày ở thời điểm này. Mặc dù nửa sau phiên chiều giá được kéo hồi chút ít nhưng nhóm VN30 vẫn còn 10 mã giảm hơn 1%. Thanh khoản rổ này buổi chiều ghi nhận tăng gần 36% so với buổi sáng.

Đối với các cổ phiếu vừa và nhỏ, tuy độ rộng tổng thể sàn HoSE lúc đóng cửa không kém hơn với 110 mã xanh và 207 mã đỏ (phiên sáng 94 mã xanh và 185 mã đỏ) nhưng lại có tới 113 cổ phiếu giảm giá quá 1% (phiên sáng là 86 mã). Tổng thanh khoản nhóm yếu nhất này chiếm 31,6% giá trị khớp lệnh sàn HoSE, trong khi buổi sáng 86 mã chiếm 21,1%. Như vậy thanh khoản tăng lên trong buổi chiều có dấu hiệu của bên bán tăng sức ép, chỉ là điểm số không phản ánh rõ nét.

Các blue-chips xuất hiện giao dịch lớn là FPT giảm 1,82% khớp 531,5 tỷ đồng, VCB giảm 2,07% với 367,5 tỷ, BSR giảm 4,72% với 273,2 tỷ, VHM giảm 1,12% với 166,7 tỷ, BID giảm 2,05% với 163,3 tỷ. Các cổ phiếu này đều thuộc nhóm suy yếu trong phiên chiều của rổ VN30.

Các cổ phiếu tăng giá khá lại dồn nhiều vào nhóm midcap.

Midcap lại diễn biến khá bất ngờ khi xuất hiện nhiều cổ phiếu phục hồi tốt và tăng giá mạnh. Dù tổng thể độ rộng rổ này không chênh lệch nhiều (29 mã xanh/35 mã đỏ) nhưng phân hóa lại rất rõ nét. Giao dịch trên trăm tỷ đồng thanh khoản có POW khớp 219,3 tỷ, giá tăng 3,11%; KDH khớp 190,9 tỷ, giá tăng 3,64%; DXG khớp 100,4 tỷ, giá tăng 1,83%; CII khớp 95 tỷ, giá tăng 1,12%. Nếu nhìn từ giá, nhiều mã giao dịch nhỏ tăng vượt 2% như HDG tăng 3,66%, DBC tăng 3,35%, CTS tăng 2,22%, PC1 tăng 2,15%, NT2 tăng 2,11%.

Phía ngược lại nhóm này cũng xuất hiện sức ép mạnh ở không ít cổ phiếu. PVT giảm 5,26%, GEX giảm 3,3% với giao dịch trên trăm tỷ đồng. Hơn chục cổ phiếu khác giảm quá 2% tạo nên bức tranh đối cực về cung cầu rất rõ.

Mặc dù diễn biến giao dịch chiều nay không tạo thay đổi lớn về điểm số, tạo cảm giác thị trường đứng im. Tuy nhiên vẫn có điểm tích cực nhất định: Dòng tiền đã hấp thụ áp lực bán tốt hơn, đẩy thanh khoản cải thiện; đồng thời sự phân hóa mạnh về giá ở nhiều mã midcap cho thấy hoạt động giao dịch ngắn hạn có cải thiện, dù chỉ là các trường hợp riêng lẻ.

Trong trạng thái thị trường vô lực, nhà đầu tư cầm tiền vẫn có khả năng duy trì độ kiên nhẫn cao hơn bên bán vì lợi thế vẫn đang nghiêng về phía họ. Tuy nhiên bên bán ra vẫn chưa xuất hiện sự hốt hoảng ở diện rộng, dù một số mã cũng thực sự có thanh khoản cao và giá giảm sâu.