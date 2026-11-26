Trong quý III/2026, huy động vốn có tín hiệu tăng tốc với với tiền gửi khách hàng tại 27 ngân hàng niêm yết tăng 5% so với quý trước, vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng (+3,2%).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tiền gửi khách hàng tăng 10,7%, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng 12,6%; tuy nhiên khoảng cách chênh lệch đã chậm lại so với cuối quý II.

Ảnh: S&I Rating

Bên cạnh kênh huy động tiền gửi, các ngân hàng tiếp tục tăng cường phát hành giấy tờ có giá, với số dư phát hành tăng mạnh 12,4% trong quý và 31,2% lũy kế từ đầu năm, theo thống kê của S&I Ratings.

Hoạt động huy động qua kênh giấy tờ có giá tập trung chủ yếu tại nhóm ngân hàng TMCP quy mô lớn. Nhóm này ghi nhận quy mô phát hành tại cuối quý III/2026 tăng 20,5% so với quý trước, đóng góp hơn 83% mức tăng toàn ngành, nổi bật tại MB (+68,9 nghìn tỷ đồng), Sacombank (+46,3 nghìn tỷ đồng), Techcombank (+25 nghìn tỷ đồng) và VPBank (+24,8 nghìn tỷ đồng). Đây cũng là nhóm ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng cao so với trung bình ngành.

Trong bối cảnh cạnh tranh huy động gia tăng, S&I Ratings nhận định rằng phát hành giấy tờ có giá đã giúp ngân hàng bổ sung nguồn vốn với mức lãi suất cạnh tranh hơn tiền gửi tiết kiệm truyền thống, vốn bị áp trần tối đa 4,75%/năm kỳ hạn dưới 6 tháng.

Ảnh: S&I Rating

Ngoài ra, huy động vốn quốc tế cũng diễn ra sôi động trong quý III và đầu quý IV/2026, với các thương vụ vay vốn quy mô lớn tại VPBank (1,44 tỷ USD), Techcombank (1 tỷ USD), SHB (940 triệu USD), HDBank (721 triệu USD), ACB (500 triệu USD) và VIB (285 triệu USD).

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn vốn có sự dịch chuyển theo hướng gia tăng chi phí vốn. S&I Ratings chỉ ra rằng tiền gửi không kỳ hạn chỉ tăng 2,3% trong quý III/2026, thấp hơn tăng trưởng tiền gửi khách hàng (+5%), kéo tỷ lệ CASA giảm từ 21% quý trước xuống 20,6% do tiền gửi có kỳ hạn tăng trưởng mạnh hơn (+5,5%).

Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, tiền gửi tiết kiệm trở thành kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư, đặc biệt khi các kênh khác như chứng khoán, bất động sản, tài sản số diễn biến kém khả quan trong 9 tháng đầu năm 2026.

Ảnh: S&I Rating

S&I Ratings dự báo việc gia tăng huy động có kỳ hạn với lãi suất cao có thể tiếp tục gây áp lực lên chi phí vốn trong thời gian tới, mặc dù lãi suất huy động đã bắt đầu điều chỉnh giảm kể từ cuối quý III/2026.

Đồng quan điểm này, báo cáo mới đây của VIS Rating cũng nhấn mạnh diễn biến tỷ lệ CASA toàn ngành giảm khi người gửi tiền chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi (CD) có lợi suất cao hơn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

Mặc dù áp lực thanh khoản ngắn hạn đã giảm bớt, với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) toàn ngành giảm xuống 112% từ mức 114% hồi cuối quý II; VIS Rating lưu ý nhu cầu tín dụng cao liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục duy trì áp lực lên nguồn vốn của ngân hàng trong 12–18 tháng tới, khiến cạnh tranh huy động và mặt bằng lãi suất tiền gửi duy trì ở mức cao.

Nhóm xếp hạng tín nhiệm dự báo trong 12–18 tháng tới, rủi ro tài sản, chi phí tín dụng và chi phí vốn duy trì ở mức cao sẽ gây áp lực lên khả năng sinh lời và bộ đệm hấp thụ tổn thất của toàn ngành.

Chứng khoán Rồng Việt cũng kỳ vọng áp lực thanh khoản toàn ngành tiếp tục hạ nhiệt trong quý IV nhờ tiến độ giải ngân đầu tư công thường được đẩy nhanh vào quý cuối năm và định hướng giảm mặt bằng lãi suất của NHNN, hàm ý chi phí vốn nhiều khả năng tạo đỉnh trong quý IV. Dù vậy, nhóm phân tích cho rằng độ trễ trong tái định giá tiền gửi có kỳ hạn sẽ khiến chi phí vốn chỉ giảm dần.