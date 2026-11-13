Thanh khoản lại 'phá đáy', VN30 lần đầu tiên khớp dưới 2.000 tỷ kể từ tháng 2/2025

Ngay cả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sáng nay cũng "cạn" thanh khoản.

Toàn sàn HoSE hiện chỉ có 4 cổ phiếu đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng là FPT, VIX, GEX và HDB. Thậm chí chỉ 20% số cổ phiếu có giao dịch đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Điều này nghĩa là rất nhiều cổ phiếu hoàn toàn “đóng băng” hoặc chỉ khớp với quy mô cực nhỏ.

Điểm tích cực hiếm hoi là trạng thái thanh khoản cực kém này chưa dẫn đến biến động giá mạnh. VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,17% tương đương -2,91 điểm với 98 mã xanh và 193 mã đỏ. Trong đó, 78 mã giảm quá 1% nhưng tổng khớp nhóm này chưa tới 530 tỷ đồng, tương đương 15,4% giá trị khớp lệnh cả sàn.

Như vậy 77,2% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index và 84,6% thanh khoản vẫn tập trung vào nhóm tăng giá hoặc biến động rất nhỏ. Đây là sự ổn định trên nền thanh khoản rất thấp, phản ánh áp lực cả bên mua lẫn bên bán đều rất nhẹ.

Dù vậy trạng thái cân bằng tạm thời này rất không ổn định. Quan sát nhiều cổ phiếu thậm chí còn xuất hiện cả giá mua bán trống khối lượng, nghĩa là chỉ cần một lệnh đặt sẽ khiến giá nhảy nhiều bậc. Thị trường rất dễ biến động mạnh hơn nếu một bên vào lệnh dứt khoát hơn.

VN-Index giảm rất nhẹ sáng nay không phải do các cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ mà cũng nhờ trạng thái cung cầu yếu nói trên. Biểu hiện rõ nhất là rổ VN30 đang ghi nhận ngưỡng thanh khoản cực thấp. FPT khớp 346,7 tỷ đồng và HDB khớp 122,3 tỷ đã chiếm tới 23,8% tổng giá trị khớp rổ này. VN30-Index chốt phiên giảm 0,08% với 8 mã xanh và 16 mã đỏ. Duy nhất cổ phiếu SSB giảm 1% là mạnh nhất, còn lại chỉ dao động thông thường. Ngược lại cũng chỉ duy nhất STB mạnh rõ nét, tăng 1,31%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tuy có số lượng cổ phiếu giảm hẳn quá 1% khá nhiều nhưng cũng chỉ khoảng 25 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. GEX giao dịch lớn nhất với 124,5 tỷ đồng, giá giảm 1,59%. Tiếp đến là NVL giảm 1,44%, CII giảm 1,41%, VCK giảm 1,62%, PNJ giảm 1%, HCM giảm 1,29%, PDR giảm 1,69%, HDG giảm 1,53%. Đây là các cổ phiếu có thanh khoản nổi bật hơn mặt bằng chung, đều khớp quá 20 tỷ đồng mỗi mã.

Ở phía tăng, tình hình còn “bi đát” hơn, rất hiếm cổ phiếu thực sự tăng nhờ thanh khoản tốt. Trong 98 mã xanh chỉ 15 mã tăng hơn 1% với giao dịch trên 1 tỷ đồng. Nhóm dẫn đầu là POW khớp 65,9 tỷ, giá tăng 1,19%; STB khớp 45,7 tỷ, giá tăng 1,31%; PVT khớp 38,8 tỷ, giá tăng 1,44%; SZC khớp 19,8 tỷ, giá tăng 2,44%; NT2 khớp 18,6 tỷ, giá tăng 1,06%.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã giảm mạnh cường độ hoạt động, giá trị mua vào trên HoSE giảm 20% so với sáng hôm qua đạt 419,4 tỷ đồng. Phía mua cũng giảm 44% còn 646,2 tỷ. Vị thế ròng đạt -226,8 tỷ, trong đó FPT bị xả là chủ yếu, bán ròng 111,4 tỷ. BID, NVL, GMD là 3 mã duy nhất còn lại bị bán ròng quanh 20 tỷ. Phía mua có POW +30,5 tỷ, TCB +25,6 tỷ, VIX +20,7 tỷ.

Với ngưỡng thanh khoản quá thấp hiện tại, biến động giá cổ phiếu trở nên kém tin cậy. Mức tăng giảm hiện tại hoàn toàn có thể thay đổi trong diễn biến bất ngờ, nếu một bên gia tăng áp lực.