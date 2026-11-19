Diễn biến chỉ số VN-Index.

Như vậy đây là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng chỉ số này đóng cửa thấp hơn mốc 1700 điểm. Về điểm số, VN-Index chốt hôm nay tương đương mức đóng cửa ngày 19/10 vừa qua. Diễn biến này cũng chưa có gì “nguy hiểm” khi vùng hỗ trợ có thể được tính từ đáy giữa tháng 7 với khoảng 1660 – 1680 điểm.

Chiều nay dòng tiền vào vẫn rất chậm, sàn HoSE chỉ khớp thêm 4.856 tỷ đồng, tăng nhẹ chưa tới 9% so với buổi sáng. Mức giao dịch quá kém này khiến cả ngày HoSE chỉ đạt gần 9.328 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây là phiên thứ 5 trong vòng 2 tuần gần nhất sàn này không khớp lệnh nổi tới 10 ngàn tỷ đồng.

Sức mua quá tệ là nguyên nhân khiến cổ phiếu không có diễn biến phục hồi giá nào. Rổ VN30 ghi nhận 15 cổ phiếu tụt giá sâu hơn mức chốt buổi sáng, 10 mã có cải thiện. Tuy nhiên số cải thiện hầu hết tăng rất ít. Số cải thiện được hơn 1% là HDB phục hồi 1,14%, đóng cửa vẫn giảm 0,45%. MCH phục hồi 1,38%, chốt tăng nhẹ 0,08%. SSB phục hồi 1,37%, chốt giảm 1%. VPB phục hồi 0,97%, chốt giảm 0,48%.

Chỉ số đại diện nhóm blue-chips kết phiên giảm 1% với 4 mã xanh và 21 mã đỏ, cả về điểm số lẫn độ rộng đều kém hơn buổi sáng (giảm 0,88% với 5 mã xanh và 19 mã đỏ). VIC giảm 2,04% vẫn là trụ ép điểm nhiều nhất. Cổ phiếu này trong nửa đầu phiên chiều cũng khá tốt, xuất hiện nhịp hồi khá với mức cao nhất chỉ còn giảm 0,9% so với tham chiếu. Tuy nhiên nửa sau của phiên lực bán lại ép giá xuống. May mắn cho chỉ số là các cổ phiếu yếu nhất còn lại không phải vốn hóa lớn nhất: FPT giảm 2,66%, BSR giảm 2,29%, LPB giảm 2,29%.

Trong nhóm thanh khoản cao nhất sàn HoSE, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế.

Độ rộng toàn sàn HoSE lúc đóng cửa ghi nhận 107 mã xanh và 207 mã đỏ, kém hơn một chút so với phiên sáng (89 mã xanh và 188 mã đỏ). Tuy nhiên khá nhiều cổ phiếu bị ép giá giảm sâu hơn đáng kể. Trong 207 mã đỏ có 67 mã giảm quá 2% trong khi chốt phiên sáng mới có 45 mã. Đại đa số các mã kém nhất này đều giao dịch rất nhỏ. Ngoài 4 blue-chips kể trên, chỉ vài mã đáng chú ý là KDH giảm 2,17% khớp 166,5 tỷ đồng, PVT giảm 2,63% với 77,1 tỷ, BVH giảm 2,35% với 44,8 tỷ, KHG giảm 2,6% với 41,1 tỷ, MZG giảm 6,86% với 27,4 tỷ, VVS giảm 6,06% với 26,6 tỷ…

Ở phía tăng tuy tổng thể số lượng cổ phiếu đi ngược dòng rõ nét rất ít, nhưng cũng vài trường hợp bất ngờ. POW xuất hiện thanh khoản tăng 25% buổi sáng, giá cũng từ mức tăng yếu 0,75% vọt lên +1,12% lúc đóng cửa, tổng khớp lệnh 195,9 tỷ đồng. GEX thanh khoản tăng 68%, giá từ +0,75% thành +1,5% lúc đóng cửa, tổng khớp 166,1 tỷ đồng. CTD thậm chí cuối phiên sáng còn giảm nhẹ 0,14%, kết phiên tăng 2,98%, thanh khoản tăng 76%, tổng khớp 62,6 tỷ đồng… Ngoài ra nhóm tăng mạnh với thanh khoản cao vẫn là VND tăng 1,07%, GEE tăng 4,44%, HVN tăng 4,05%... Tính chung sàn này có 15 cổ phiếu tăng hơn 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài buổi chiều vẫn duy trì áp lực, quy mô bán ra còn tăng 17% so với phiên sáng, nhưng phía mua cũng tăng 49%. Vị thế ròng phiên chiều đạt -469,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức -525,2 tỷ đồng của phiên sáng. Dù vậy đây vẫn là phiên bán ròng rất lớn, xấp xỉ ngàn tỷ. Hôm qua riêng cổ phiếu sàn HoSE cũng đã bị khối này bán ròng 1.115 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị xả ròng lớn nhất là FPT -272,1 tỷ, ACB -101,6 tỷ, VIX -70,8 tỷ, VIC -58 tỷ, VCB -55,2 tỷ. Phía mua ròng rất nhỏ, TCB +17,1 tỷ, NKG +15,7 tỷ, HPG +14,9 tỷ là đáng kể nhất.