Thanh khoản cổ phiếu PNJ vượt 1.000 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tiếng giao dịch

Sáng 2/10, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục mở cửa tại giá sàn, xuống 23.050 đồng/cp.

Tuy nhiên, khác với các phiên trước khi mã này nằm sàn cả phiên, lực cầu lớn xuất hiện và hấp thụ lượng bán giá thấp. Thị giá PNJ theo đó thu hẹp mức giảm, có thời điểm hồi lên 24.500 đồng/cp.

Tính đến 9h55, PNJ được giao dịch tại 24.250 đồng/cp, giảm 2% so với tham chiếu. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 44 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.015 tỷ đồng, đưa mã này dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường.

Trong đó, khối lượng khớp tại giá sàn chiếm khoảng 3,7 triệu đơn vị.

PNJ khớp lệnh kỷ lục trong sáng 2/0 (tính đến 9h55). (Nguồn: TradingView).

Thanh khoản sáng nay tương đương gần 9% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của PNJ. Khối lượng giao dịch này cũng vượt kỷ lục trước đó của mã PNJ, từng được thiết lập trong phiên 24/7 với hơn 41,3 triệu cổ phiếu được sang tay.

Khối ngoại góp phần lớn giao dịch sáng nay. Tính đến 10h07, khối ngoại đã bán ròng gần 34 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 790 tỷ đồng.

Diễn biến trên xuất hiện sau chuỗi giảm mạnh của PNJ. Trước phiên sáng nay, cổ phiếu này đã giảm sàn 4 phiên liên tiếp từ 28/9 đến 1/10.

Áp lực bán tại PNJ xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với kế hoạch điều chỉnh mạnh chỉ tiêu kinh doanh. Theo phương án mới, PNJ dự kiến doanh thu năm 2026 đạt 39.057 tỷ đồng, giảm gần 10.000 tỷ đồng so với kế hoạch cũ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng sau khi tính khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Nếu loại trừ khoản dự phòng này, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 khoảng 800 tỷ đồng.

Công ty cũng bổ sung tờ trình phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Quy mô này tương đương khoảng 107,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay. Nếu phát hành tối đa, số cổ phiếu PNJ có thể tăng từ hơn 511,7 triệu đơn vị lên hơn 1,06 tỷ đơn vị.

Theo phương án sử dụng vốn, 60% số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến dùng để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Phần còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ nhu cầu tài chính khác hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Song song đó, cơ cấu sở hữu tại PNJ cũng có nhiều biến động. Hai con gái Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đã bán xong tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, cũng đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu từ ngày 1/10 đến 30/10.

Sau các giao dịch đã hoàn tất của hai con gái bà Dung, nhóm gia đình Chủ tịch còn nắm khoảng 11,36% vốn PNJ. Nếu ông Duy bán đủ lượng đã đăng ký, tỷ lệ này có thể giảm còn khoảng 9,62% vốn hiện tại.

Ở hoạt động kinh doanh, PNJ đang điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa sau giai đoạn áp lực thanh khoản tăng mạnh. Từ ngày 30/9, công ty rút ngắn thời gian nhận tiền với một số sản phẩm có thanh khoản cao như vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo xuống còn 2 ngày.

Một số nhóm sản phẩm khác được thanh toán trong 7 ngày, trong khi trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời vẫn theo lộ trình kéo dài đến 120 ngày.