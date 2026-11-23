Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 16/11 đến 20/11, VN-Index dừng ở gần 1.689 điểm, giảm khoảng 96 điểm so với đầu năm, tương ứng mức giảm 5,36%. Chỉ số đánh mất mốc 1.700 điểm trong phiên 19/11 và khép lại tuần với chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Đây cũng là tuần giao dịch có mức giảm mạnh nhất trong 10 tuần trở lại đây.

Diễn biến tiêu cực lan rộng trên thị trường. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (Midcap) chấm dứt chuỗi tăng hai tuần liên tiếp, trong khi nhóm VN30 nối dài đà giảm sang tuần thứ tư và lùi về vùng thấp nhất kể từ đầu năm.

Thanh khoản toàn thị trường bình quân đạt 16.253 tỷ đồng mỗi phiên trong tuần qua, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh khoảng 10.800 tỷ đồng. Theo CTCP Chứng khoán MB (Mã: MBS), thanh khoản bình quân kể từ đầu tháng 11 đạt 16.982 tỷ đồng, giảm 1,2% so với tháng 10 và giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Áp lực bán trên thị trường còn đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Theo dữ liệu người viết tổng hợp, trong tuần qua, khối ngoại bán ròng gần 130 triệu cổ phiếu trên toàn thị trường, tương ứng giá trị khoảng 3.419 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, giá trị bán ròng đã vượt 121.810 tỷ đồng, tương đương hơn 4,7 tỷ USD.

Trong đó, HOSE chiếm phần lớn giá trị bán ròng. Riêng tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.290 tỷ đồng trên sàn này. Tính từ đầu năm đến ngày 20/11, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE đã vượt 126.384 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD.

Áp lực bán lan sang nhóm ngân hàng

Đánh giá về diễn biến thị trường, MBS cho biết chứng khoán trong nước vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động khi VN-Index mất 46 điểm. Mức giảm này chiếm gần một nửa tổng mức giảm của chỉ số tính từ đầu năm. Tính riêng từ đầu tháng 11, VN-Index đã giảm hơn 3%, ghi nhận mức sụt giảm trong tháng 11 mạnh nhất 11 năm.

Nếu đà giảm tiếp diễn, chỉ số có nguy cơ khép lại chuỗi ba tháng đi xuống liên tiếp. Kịch bản này từng xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2022.

Theo MBS, yếu tố đáng quan ngại trong nhịp điều chỉnh hiện tại là áp lực bán đã lan sang nhóm cổ phiếu ngân hàng - nhóm có vai trò trụ cột trong việc duy trì nhịp vận động của thị trường.

Trong khi đó, thanh khoản tiếp tục suy yếu, với giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE giảm xuống dưới 10.000 tỷ đồng mỗi phiên. Mức này tương đương giai đoạn năm 2025, khi VN-Index chủ yếu dao động quanh vùng 1.200 điểm.

Nhóm ngân hàng gồm các mã VCB, BID, CTG, VPB, TCB và MBB hiện chiếm khoảng 18,4% trọng số VN-Index. Do đó, việc các cổ phiếu này xuất hiện dấu hiệu phá vỡ nền giá tích lũy, theo đánh giá của MBS, có thể gây thêm áp lực lên cấu trúc thị trường trong ngắn hạn.

Đơn vị phân tích cũng lưu ý về sự lệch pha giữa diễn biến VN-Index và phần còn lại của thị trường có thể tạo ra cảm giác không đồng nhất về hiệu suất tài khoản của nhà đầu tư. Diễn biến của chỉ số chung vì vậy chưa phản ánh đầy đủ trạng thái của nhiều cổ phiếu trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, MBS cho rằng diễn biến tháng 11 đang đi ngược yếu tố mùa vụ thường thuận lợi hơn đối với thị trường chứng khoán vào giai đoạn cuối năm.

Thị trường thế giới đồng loạt điều chỉnh, lo ngại về cổ phiếu AI

Không chỉ thị trường trong nước, chứng khoán thế giới cũng đồng loạt giảm mạnh trong tuần qua. Một số chỉ số chính bước vào vùng điều chỉnh, trong khi một số thị trường đã rơi vào trạng thái thị trường giá xuống (bear market), tức giảm hơn 20% so với đỉnh.

Tại Mỹ, áp lực bán gia tăng trong phiên 20/11, khép lại một tuần giao dịch kém tích cực. Theo MBS, thông tin về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic đã khiến nhà đầu tư tranh thủ chốt lời hoặc cắt lỗ, thay vì tiếp tục đổ tiền vào nhóm cổ phiếu AI.

Tính chung cả tuần, Dow Jones giảm 8%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Nasdaq mất khoảng 10%, đánh dấu tuần giảm sâu nhất trong hơn 6 năm, trong khi S&P 500 giảm 8,6%, mạnh nhất kể từ tháng 4/2025 - thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng.

Tại châu Á, những thị trường có mức độ liên quan lớn đến giao dịch cổ phiếu AI cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Chứng khoán Đài Loan giảm 17,5%, Nhật Bản giảm 7,7% và Hàn Quốc giảm 8% trong tuần. So với đỉnh một năm, các thị trường này lần lượt giảm 27%, 22,5% và 48%, qua đó rơi vào trạng thái thị trường giá xuống.

Nguồn: MBS.

Theo MBS, một trong những nguyên nhân gây áp lực lên chứng khoán toàn cầu là đà hạ nhiệt của cơn sốt AI. Chủ đề từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường nay trở thành một trong những rủi ro cần theo dõi trong năm 2027, khi định giá cổ phiếu công nghệ bị đặt dấu hỏi về mức độ tương xứng với triển vọng lợi nhuận thực tế.

Trong báo cáo ổn định tài chính công bố ngày 18/11, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra cảnh báo về rủi ro trên thị trường, trong đó đề cập những nét tương đồng với giai đoạn bong bóng dotcom và cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn.

Giá cổ phiếu AI đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng lợi nhuận cao, trong khi các tập đoàn công nghệ Mỹ có hơn 4.000 tỷ USD nghĩa vụ ngoài bảng cân đối kế toán phục vụ các dự án AI.

Áp lực lãi suất có thể kéo dài sang năm 2027

Bên cạnh những lo ngại về định giá cổ phiếu AI, chính sách tiền tệ và mặt bằng lãi suất cao tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên thị trường toàn cầu.

Theo MBS, quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa có dấu hiệu thay đổi, bất chấp những biến động trên thị trường chứng khoán. Các số liệu kinh tế Mỹ vẫn duy trì ở mức cao hơn dự báo, trong khi biên bản cuộc họp tháng 10 cùng những phát biểu từ quan chức Fed củng cố kỳ vọng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Ảnh: Fed.

Công cụ FedWatch của CME được MBS dẫn lại ghi nhận xác suất 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2026. Giới đầu tư đồng thời phải tính đến rủi ro lãi suất tiếp tục tăng trong các cuộc họp tháng 1 và tháng 3/2027.

Ở các nền kinh tế lớn khác, ECB và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng được dự báo có thể tiếp tục tăng lãi suất do áp lực lạm phát cơ bản chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này khiến triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ toàn cầu trở nên kém thuận lợi, trong khi hiệu ứng mùa vụ tích cực thường thấy vào tháng 11 và tháng 12 có nguy cơ bị lấn át bởi các yếu tố vĩ mô.

Các mốc kỹ thuật quan trọng đối với VN-Index

Trước những rủi ro chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, MBS xác định vùng 1.668 điểm là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng mà VN-Index cần giữ được trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, nếu xuất hiện nhịp hồi phục, chỉ số có thể gặp áp lực tại vùng kháng cự 1.720 - 1.730 điểm. Đây là khu vực thử thách khả năng phục hồi của thị trường sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

MBS không loại trừ kịch bản tiêu cực hơn nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.668 điểm. Khi đó, chỉ số có thể lùi sâu về khu vực 1.600 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 3, để tìm kiếm điểm cân bằng mới.

Về chiến lược đầu tư, MBS khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong bối cảnh thanh khoản suy giảm sâu, còn hiệu ứng mùa vụ đối mặt nhiều thách thức. Nhà đầu tư nên hạn chế các vị thế đầu cơ có mức độ rủi ro cao, đồng thời ưu tiên những nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa có nền tảng tài chính lành mạnh và mang tính phòng thủ như sản xuất và phân phối điện, bảo hiểm, dầu khí.