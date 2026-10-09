Thanh khoản bất ngờ tăng mạnh, SHB và HDB là tâm điểm

SHB và HDB đang chiếm phần lớn thanh khoản sáng nay.

VN-Index tạo đáy lúc 10h48, giảm 14,8 điểm tương đương -0,85%. Tuy nhiên đến hết phiên sáng chỉ số còn giảm nhẹ 6,42 điểm (-0,37%). Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng 34%, đạt 7.104,6 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận.

Mức tăng thanh khoản này thực ra không “chất lượng”: SHB và HDB đang có mức tập trung giao dịch tới 22,4% cả sàn HoSE và gấp 6,3 lần mức giao dịch sáng hôm qua. Nếu cùng trừ đi giao dịch ở hai cổ phiếu này, thanh khoản sáng nay chỉ tăng 8,8% mà thôi.

Dĩ nhiên lượng tiền lớn đổ vào SHB và HDB cũng tạo biến động đáng chú ý. SHB mở cửa đã giảm giá sâu nhất, giảm tới 4,98% so với tham chiếu, sau đó từ từ phục hồi. Đến khoảng 10h20 cổ phiếu này bắt đầu tăng tốc. Chốt phiên sáng SHB quay lại tham chiếu thành công với giá trị khớp lệnh 1.028,9 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường. Mặc dù mới hết phiên sáng mức thanh khoản này đã là cao nhất kể từ giữa tháng 4/2026. Với HDB hôm nay điều chỉnh giá kỹ thuật, có lúc kịch trần nhưng lực bán sau đó ép xuống khiến mức tăng còn 2,09% so với tham chiếu. Thanh khoản đạt 559,6 tỷ đồng, đứng thứ hai thị trường.

Với các mã blue-chips còn lại, giao dịch không có gì đặc sắc. VN-Index được hỗ trợ phục hồi nhờ VIC ban đầu giảm 1,05%, sau đó quay lại được tham chiếu. VHM từ chỗ giảm sâu 2,13% cũng co lại còn -1,52%. BID, MBB, VPB cũng có diễn biến hồi giá.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

VN30-Index chốt phiên sáng còn giảm 0,35% với 6 mã xanh và 18 mã đỏ. Thanh khoản rổ VN30 ghi nhận tăng 60% nhưng nếu trừ giao dịch của SHB và HDB, 28 cổ phiếu còn lại chỉ tăng nhẹ 13%. Độ rộng vẫn thể hiện quá trình phục hồi giá chưa đủ nhiều, dù tất cả đã “thoát đáy”.

Độ rộng tổng thể sàn HoSE hiện chỉ có 88 mã tăng và 212 mã giảm. Tại đáy chỉ số ghi nhận 69 mã tăng/216 mã giảm. Như vậy trạng thái cải thiện giá là rất mờ nhạt, hầu hết mới là phục hồi lên một chút trong vùng giá đỏ. Cụ thể, trong 212 mã đỏ vẫn có tới 116 mã giảm từ 1% trở lên, chiếm 33,5% số mã có giao dịch của VN-Index. Đây vẫn là tổn thất lớn cho nhà đầu tư, dù khá nhiều cổ phiếu đã bớt xấu.

Điểm tốt là sức ép từ bên bán thực ra không lớn, chỉ 37/116 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên và tính chung cả nhóm chiếm khoảng 26,6% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Những cổ phiếu bị xả với thanh khoản cao nhất đều là blue-chips: FPT giảm 2,18% với 252,2 tỷ đồng; SSI giảm 1,84% với 224,3 tỷ; VHM giảm 1,52% với 224 tỷ; BSR giảm 1,09% với 134,2 tỷ. Duy nhất VND là lọt vào nhóm khớp trên trăm tỷ, giá giảm 1,53%. Rổ VN30 có 6 cổ phiếu đang giảm quá 1% và nếu trừ đi các giao dịch này, nhóm midcap, smallcap giảm sâu nhất chỉ chiếm 13,3% giá trị sàn.

Ở phía tăng, giao dịch rất kém, toàn sàn chỉ có 13 cổ phiếu đạt giao dịch trên 1 tỷ đồng với mức tăng giá từ 1% trở lên. HDB dĩ nhiên dẫn đầu số này. Ngoài ra NVL tăng 2,93%, PNJ tăng 6,85%, CSV tăng 5,35%, PET tăng 5,35%, ANV tăng 2,41%, TRC tăng 2,86% là các mã khớp được quá 10 tỷ đồng.

Việc thanh khoản tăng đột biến sáng nay nhờ SHB và HDB nên được nhìn nhận thận trọng. Giao dịch quá tập trung cho thấy chưa phải dòng tiền bắt đáy thay đổi tích cực bất ngờ. Giá cổ phiếu có phục hồi vẫn đang trên cơ sở giảm bán nhiều hơn.