Thanh Khê triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm phát triển công dân số

Mục tiêu nhắm đến của đợt cao điểm này là phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2; 100% công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 xác nhận, tích hợp thông tin và tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ cơ bản theo quy định. Phấn đấu tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục được áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Công an phường Thanh Khê triển khai đợt cao điểm.

Trong số 12 loại thông tin, giấy tờ được tích hợp trên VneID, có 5 loại giấy tờ cơ bản được ưu tiên tích hợp gồm: giấy khai sinh; thông tin tài khoản ngân hàng, thanh toán, ví điện tử, tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; thông tin số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Đại diện các Tổ công nghệ số cộng đồng ký kết tại lễ phát động đợt cao điểm.

Trong suốt thời gian diễn ra đợt cao điểm, Công an phường Thanh Khê sẽ phối hợp cùng Tổ Công nghệ số cộng đồng 80 Tổ dân phố đồng loạt ra quân với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, hướng dẫn từng giấy tờ”. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường thu nhận hồ sơ ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và trực tiếp đến nhà hỗ trợ công dân yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật.

PHƯƠNG KIẾM