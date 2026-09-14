Thanh Khê thành lập 11 chi bộ phòng, ban chuyên môn trực thuộc Đảng ủy phường

Lãnh đạo phường Thanh Khê trao các quyết định. Ảnh: VĂN HẢI

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Khê kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; thành lập mới 11 chi bộ phòng, ban chuyên môn trực thuộc Đảng ủy phường với 172 đảng viên; chỉ định 37 chi ủy viên, 11 bí thư và 11 phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị công bố quyết định chuyển đổi mô hình đối với 18 chi bộ cơ sở và 11 đảng bộ cơ sở với hơn 1.400 đảng viên.

Sau khi sắp xếp, Đảng bộ phường Thanh Khê có 143 tổ chức cơ sở đảng, gồm 11 đảng bộ trực thuộc cơ sở và 132 chi bộ, với gần 7.400 đảng viên.

Hội nghị cũng quán triệt những điểm mới của Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 7/8/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Lãnh đạo phường Thanh Khê yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng khẩn trương rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ cấp ủy phù hợp với mô hình mới; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.