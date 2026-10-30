Thanh Khê tập huấn nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo, quán triệt một số điểm mới trong Quy định số 208-QĐ/TW, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn liên quan; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gồm các quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên; xử lý các tình huống phát sinh; kỹ năng tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ.

Hội nghị cũng dành thời gian quan trọng để các báo cáo viên giải đáp trực tiếp những vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà các chi bộ đang gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Hiện nay, Đảng bộ phường Thanh Khê có 1 đảng bộ cơ sở, 12 đảng bộ trực thuộc cơ sở (trong đó vừa mới thành lập Đảng bộ Quân sự phường), 197 chi bộ với tổng số 7.400 đảng viên.

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chi bộ khu dân cư từ 174 chi bộ được sáp nhập còn 80 chi bộ; chi bộ trường học từ 33 chi bộ được sắp xếp còn 16 chi bộ.

Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cấp ủy chi bộ, cán bộ, công chức đặc biệt là các cấp ủy chi bộ tổ dân phố mới thành lập nắm được các vấn đề liên quan đến chi bộ và sinh hoạt chi bộ; quy trình, thủ tục, hồ sơ về nghiệp vụ công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.