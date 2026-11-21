Sáng 21.11, UBND phường Thanh Khê tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến nhấn mạnh, cách đây 80 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tinh thần đó tiếp tục được kế thừa, phát triển trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đây là cơ sở quan trọng để Thanh Khê tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần hình thành bản sắc riêng và tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 với chủ đề “Thanh Khê - Từ hồn biển, qua nếp làng, đến nhịp phố”

Theo ông Nguyễn Thành Tiến, Thanh Khê có nhiều giá trị văn hóa được bồi đắp qua các thế hệ, từ hồn biển, nếp làng, mái đình, di tích, lễ hội truyền thống đến tình nghĩa trong từng khu dân cư. Thời gian qua, các hoạt động bài chòi, thơ ca, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cùng tâm huyết của nghệ nhân, các câu lạc bộ và người dân đã góp phần gìn giữ bản sắc, làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Tuy nhiên, việc gìn giữ văn hóa không chỉ dừng lại ở một chương trình, ngày hội hay danh hiệu, mà cần được thể hiện trong nếp sống, cách ứng xử, ý thức giữ gìn không gian chung và trách nhiệm trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.

Công bố, trao các quyết định thành lập và công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê, Câu lạc bộ Thơ “Thanh Khê tình người”

Gìn giữ bản sắc văn hóa từ mỗi gia đình, khu dân cư

Để công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đạt hiệu quả thiết thực, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, trường học và khu dân cư tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng gìn giữ bản sắc, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống đương đại; quan tâm bảo tồn các di tích, đình làng, lễ hội và loại hình văn hóa dân gian, đồng thời trân trọng vai trò của nghệ nhân, những người am hiểu lịch sử, văn hóa địa phương. Công tác bảo tồn cần gắn với truyền dạy, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp các em hiểu giá trị di sản, thêm tự hào và có ý thức gìn giữ.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị từ mỗi gia đình, khu dân cư; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gắn các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa với những việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, ứng xử văn minh, đoàn kết, nghĩa tình và quan tâm chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn.

Hô hát Bài chòi tại chương trình

Ông Nguyễn Thành Tiến cũng đề nghị không chạy theo hình thức, thành tích mà cần lấy sự chuyển biến trong nếp sống và sự đồng thuận của người dân làm thước đo hiệu quả.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy thực chất các thiết chế văn hóa và sức sáng tạo của nhân dân. UBND phường được đề nghị rà soát, khai thác hiệu quả nhà sinh hoạt cộng đồng, các không gian sinh hoạt văn hóa; tạo điều kiện để các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Mặt trận, các đoàn thể và tổ dân phố cần phát huy vai trò kết nối, vận động người dân tham gia, để các thiết chế văn hóa thực sự trở thành nơi sinh hoạt, giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Đặc biệt, phường cần đổi mới phương thức đưa văn hóa đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ, thông qua ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu di tích, lễ hội, câu chuyện lịch sử và những nét văn hóa đặc trưng của Thanh Khê. Khuyến khích trường học, đoàn viên, thanh niên và các câu lạc bộ tham gia sáng tạo nội dung, lan tỏa hình ảnh địa phương bằng những hình thức sinh động, dễ tiếp cận.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại chương trình

Lan tỏa giá trị văn hóa trong nhịp sống đô thị

Theo lãnh đạo phường Thanh Khê, sự phát triển của địa phương không chỉ thể hiện qua diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại mà còn được vun đắp từ nếp sống văn minh, nghĩa tình xóm giềng và những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ đó, mỗi cơ quan, đơn vị, khu dân cư và người dân cần có những hành động cụ thể, thiết thực trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Thanh Khê. Bởi hồn biển, nếp làng, nghĩa tình con người cùng những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ chính là những yếu tố làm nên cốt cách riêng của vùng đất này.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã ra mắt Tập san số “Di tích, lễ hội và các công trình văn hóa phường Thanh Khê”; công bố, trao các quyết định thành lập và công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê và Câu lạc bộ Thơ “Thanh Khê tình người”.

Các hoạt động góp phần tạo thêm không gian kết nối những người yêu văn hóa, nghệ thuật, đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.