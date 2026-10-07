Thanh Khê phấn đấu phát triển 2.730 người tham gia BHXH tự nguyện
Chiều 5-10, UBND phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2026.
Theo kế hoạch, phường phấn đấu phát triển 2.730 người tham gia BHXH tự nguyện, phân bổ cho các cơ quan, đơn vị và 80 tổ dân phố. Phường phát động đợt thi đua cao điểm, yêu cầu thường xuyên rà soát đối tượng, cập nhật kết quả, đánh giá tiến độ hằng tháng và tập trung hỗ trợ các địa bàn, nhóm đối tượng còn thấp.Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố ký cam kết thi đua thực hiện đạt chỉ tiêu năm 2026, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn với phương châm “rõ đối tượng, rõ chỉ tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thanh-khe-phan-dau-phat-trien-2730-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-post359019.html