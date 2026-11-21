Đây là hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo người dân Thanh Khê tham gia hưởng ứng trong nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; nhằm góp phần tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành bản sắc riêng và tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Lãnh đạo phường Thanh Khê trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê và Câu lạc bộ "Thanh Khê tình người".

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến nhấn mạnh, trong thời gian đến, địa phương cần tiếp tục gìn giữ bản sắc, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống đương đại; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư; phát huy thực chất các thiết chế văn hóa và sức sáng tạo của Nhân dân; đổi mới cách làm, đưa văn hóa đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu di tích, lễ hội, câu chuyện lịch sử và những nét văn hóa đặc trưng của Thanh Khê; kết hợp phương thức truyền thống với cách truyền thông sinh động, dễ tiếp cận.

Các đại biểu tham quan khu vực trung bày tại chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại chương trình, phường Thanh Khê đã tổ chức ra mắt Tập san số “Di tích, lễ hội và các công trình văn hóa phường Thanh Khê”; công bố và trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê, Câu lạc bộ thơ “Thanh Khê tình người”; tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hóa, nghệ thuật…

Câu lạc bộ Bài chòi Thanh Khê trình diễn hô, hát Bài chòi tại chương trình.

PHƯƠNG KIẾM