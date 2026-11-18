Sau thời gian bứt tốc thi công các hạng mục dưới, trên đại công trường cầu Ngọc Hồi (Hà Nội) Công ty CP Tập đoàn Thành Huy (Tập đoàn Thành Huy) vừa tổ chức thi công gác những phiến dầm đầu tiên. Nhìn những phiến dầm được đưa lên, ông Trần Đắc Tiệp, Chỉ huy trưởng thuộc Tập đoàn Thành Huy khẳng định, cho đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã kiểm soát tốt tiến độ. "Công tác gác dầm được triển khai cũng đánh dấu bước chuyển mới, từ kết cấu phần dưới, chúng tôi từng bước chuyển sang thi công kết cấu phần trên", ông Tiệp nói.

Theo vị chỉ huy trưởng, tại dự án cầu Ngọc Hồi, Tập đoàn Thành Huy đảm nhận thi công từ Trụ T29 - T39 (bao gồm cả hợp đồng chính và thầu phụ). Sản lượng thi công tính đến nay đạt khoảng hơn 42% giá trị hợp đồng.

Trên toàn công trường nhà thầu đang huy động hơn 50 nhân sự, cán bộ, công nhân viên cùng nhiều thiết bị, máy móc chuyên dụng hiện đại thường xuyên tăng ca, triển khai đồng thời các hạng mục: Thi công bệ, thân trụ, xà mũ trụ, đúc dầm, lao lắp dầm...

"Riêng công tác gác dầm (154 dầm) trong phạm vi công việc đảm nhận sẽ được nhà thầu triển khai thi công cuốn chiếu. Ngay sau khi hoàn thành xà mũ trụ, lắp đặt gối cầu sẽ tiến hành lắp đặt dầm để triển khai thi công bản mặt cầu, lan can và các hạng mục hoàn thiện khác", ông Tiệp thông tin.

Những phiến dầm được công nhân Tập đoàn Thành Huy.

Bãi đúc dầm được Tập đoàn Thành Huy bố trí ngay gần vị trí thi công để thuận tiện cho công tác vận chuyển, lắp dầm.

Đề cập đến thách thức trong quá trình thi công, theo Chỉ huy trưởng Trần Đắc Tiệp, phạm vi thi công của Thành Huy có 7/11 trụ (2 đơn nguyên) nằm ở bờ và dưới sông Hồng đặt ra yêu cầu đơn vị phải tranh thủ thời tiết, con nước, tổng lực để thi công.

Tương tự với nhiều nhà thầu khác, hiện, nhà thầu cũng gặp rất nhiều khó khăn do giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu tăng cao và khan hiếm nguồn cung; Trong bối cảnh nhiều dự án lớn triển khai đồng loạt trên cả nước, việc tuyển dụng nhân lực lành nghề ngày càng khó, từ cán bộ kỹ sư, công nhân vận hành máy và công nhân cơ hữu.

"Khắc phục các khó khăn, Tập đoàn Thành Huy đã tìm kiếm, mở rộng thêm các đối tác, nhà cung cấp vật tư vật liệu để chủ động hơn về nguồn cung; Tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề, bồi dưỡng đội ngũ hiện có kết hợp với chính sách tăng lương, cơ chế thưởng tiến độ phù hợp cho cán bộ, công nhân viên để người lao động yên tâm làm việc trong guồng tăng tốc tiến độ. Căn cứ tiến độ triển khai thực tế, Tập đoàn Thành Huy lên kế hoạch hoàn thành các hạng mục công việc trong tháng 7/2027. Riêng trong năm 2026, mục tiêu nhà thầu đặt ra là hoàn thành 50% giá trị hợp đồng", ông Trần Đắc Tiệp chia sẻ.

Dự án cầu Ngọc Hồi nằm trên Vành đai 3,5 có tổng chiều dài khoảng 7,5km, phần cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, quy mô 8 làn xe (gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp). Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành tuyến kết nối giao thông quan trọng, liên thông trực tiếp với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và QL1A, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Hà Nội - Hưng Yên và các địa phương trong khu vực, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, hành khách và dịch vụ, mở thêm dư địa để các địa phương hai bên cầu khai thác tiềm năng du lịch ven sông, tạo diện mạo phát triển năng động cho khu vực phía Đông Nam Thủ đô.