Thanh Hương nói vỏn vẹn 2 từ về hạnh phúc của Phương Oanh

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh con trai lên trang cá nhân. Nữ diễn viên hào hứng dành lời khen cho quý tử: “Tóc tai vuốt vuốt các thứ vào 1 tí trông bảnh thế chứ lị”. Khoảnh khắc đời thường nhanh chóng nhận được nhiều lời yêu thích từ khán giả.

Phương Oanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội.

Bên dưới bài đăng, nhiều người dành những lời khen cho con trai Phương Oanh, đồng thời cho rằng sau tất cả, các con chính là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại. Trước tình cảm của mọi người, Phương Oanh không ngần ngại tương tác và gửi lời cảm ơn: “Mẹ cháu cảm ơn những mỹ từ yêu thương của các bà, bác, cô ạ”.

Đáng chú ý, diễn viên Thanh Hương cũng để lại bình luận dưới bài đăng của đồng nghiệp. Chỉ với 2 từ ngắn gọn “Bảnh quá”, nữ diễn viên đã nhanh chóng hòa vào những lời khen dành cho con trai Phương Oanh.

Bình luận chỉ vỏn vẹn 2 từ của Thanh Hương.

Bình luận của Thanh Hương tuy ngắn nhưng lại tạo thêm sự chú ý cho khoảnh khắc đời thường của Phương Oanh. Cả hai vốn là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc và từng có thời gian đồng hành trong công việc. Vì thế, màn tương tác tự nhiên giữa hai nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Phương Oanh đón nhận những bình luận tích cực từ khán giả. Thay vì giữ khoảng cách, nữ diễn viên chủ động trả lời và gửi lời cảm ơn đến mọi người. Từ hình ảnh con trai đến những lời chúc, lời khen bên dưới bài viết, tất cả tạo nên một khoảnh khắc rất đời thường nhưng cũng cho thấy Phương Oanh đang thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống hiện tại.

Thanh Hương và Phương Oanh là những cái tên quen mặt với khán giả yêu thích phim truyền hình.

Sau những biến động từng khiến Phương Oanh có khoảng thời gian hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội, những khoảnh khắc bên các con đang trở thành một phần quen thuộc trong những chia sẻ của nữ diễn viên. Không cần những câu chuyện quá lớn, chỉ một bức ảnh của con hay một lời khen dành cho quý tử cũng đủ để Phương Oanh nhận về nhiều tình cảm từ khán giả.

Ở tuổi 37, Phương Oanh dường như đang tận hưởng những niềm vui rất giản dị của cuộc sống. Hạnh phúc ấy được nhìn thấy qua cách cô tự hào khoe con, vui vẻ tương tác với mọi người và đón nhận những lời yêu thương dành cho gia đình. Còn với Thanh Hương, đôi khi chẳng cần nói quá nhiều, chỉ hai từ cũng đủ góp thêm một lời chúc dễ thương cho khoảnh khắc hạnh phúc của người bạn đồng nghiệp.

Ở tuổi 37, Phương Oanh đang tận hưởng những niềm vui rất giản dị của cuộc sống.