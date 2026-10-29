Thạnh Hưng vận động xã hội hóa, hoàn thiện kết cấu giao thông

Ông Nguyễn Văn Đang, cán bộ Mặt trận ấp Thạnh Xuân, xã Thạnh Hưng cùng người dân đi lại trên cầu Thiên An 3. Ảnh: CẨM TÚ

Hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2026, cầu Thiên An 3 tại ấp Thạnh Xuân trở thành điểm nhấn nổi bật, làm đổi thay diện mạo nông thôn mới ở địa phương. Trước đây cầu xuống cấp, từng gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trước thực trạng đó, xã Thạnh Hưng tích cực vận động nguồn kinh phí xã hội hóa 800 triệu đồng để xây dựng cây cầu mới kiên cố, dài 48m, rộng 4m, tải trọng 3,5 tấn, trong đó nhân dân địa phương tự nguyện đóng góp 600 triệu đồng.

Bà Ngô Kim Phụng (57 tuổi), ngụ ấp Thạnh Xuân nói: “Có cây cầu mới là niềm ao ước của người dân, nên khi được chính quyền địa phương vận động, chúng tôi tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí, chung tay xây dựng. Nhờ có cầu mới việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, đời sống của người dân cũng phát triển hơn”.

Xã Thạnh Hưng có kênh, rạch chằng chịt, việc đi lại của người dân từng gặp không ít khó khăn khi nhiều cây cầu đã xuống cấp. Trước thực trạng đó, Đảng ủy và UBND xã tăng cường kêu gọi xã hội hóa, đẩy mạnh vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, những người con quê hương Thạnh Hưng đang làm ăn xa và nhân dân chung tay góp sức, đóng góp kinh phí xây dựng cầu.

Để tạo được niềm tin và sự hưởng ứng mạnh mẽ, xã công khai, minh bạch kinh phí xây dựng các công trình, cung cấp đầy đủ hiện trạng xuống cấp của từng cây cầu cũng như nhu cầu bức thiết của người dân. Nhờ duy trì nề nếp họp dân bàn bạc dân chủ, kết hợp tuyên truyền sâu rộng, chủ trương phát triển hạ tầng giao thông nông thôn nhận được sự hưởng ứng cao. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, xây cầu. Địa phương còn thành lập một đội thiện nguyện chuyên sửa chữa, xây dựng cầu, đường, với khoảng 30 người, góp phần tiết kiệm chi phí xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bằng cách làm bài bản và linh hoạt, từ tháng 6/2025 đến nay, xã Thạnh Hưng vận động xây dựng 16 cầu giao thông nông thôn, với tổng kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng, trong đó các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ trên 3,8 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Hầu hết các cây cầu xây mới đều đạt chuẩn, với chiều rộng từ 3 - 3,5m, mang lại diện mạo khang trang cho xóm, ấp.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Hưng Đinh Hoàng Vũ, điểm nhấn trong công tác xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã là sự chung sức, đồng lòng của ý Đảng, lòng dân. Đảng ủy, UBND xã Thạnh Hưng biết cách khơi sức dân, dựa vào dân, tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay góp sức. Phong trào tạo thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Có tận mắt chứng kiến người dân cùng chung tay góp công, góp sức xây dựng cầu, đường mới thấy hết cái hay của tình làng nghĩa xóm, người có của thì góp của, người có sức thì góp sức. Những cây cầu bê tông nối nhịp đôi bờ không chỉ giúp học sinh đến trường an toàn, giao thương thuận lợi mà còn rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực, hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy giảm nghèo hiệu quả.

Trên địa bàn xã hiện còn khoảng 25 cây cầu đang xuống cấp cần được nâng cấp. Với thành công và bài học kinh nghiệm từ công tác xã hội hóa vừa qua, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Hưng tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực xã hội hóa từ sự chung tay đóng góp của các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân, góp phần đưa mạng lưới giao thông địa phương ngày càng hoàn thiện, khởi sắc hơn.