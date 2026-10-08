Thanh Hóa yêu cầu rà soát các trường hợp mua bán nhà ở xã hội dưới hình thức vi bằng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và Ban Quản trị các chung cư nhà ở xã hội chấn chỉnh, xử lý những vấn đề trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai các nội dung đã đề xuất tại Công văn số 12015/SXD-QLN ngày 30.9.2026 về việc kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vấn đề trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

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Sở Xây dựng có trách nhiệm ban hành văn bản yêu cầu, hướng dẫn UBND các phường, xã nơi có dự án, các chủ đầu tư, Ban Quản trị nhà chung cư và những đơn vị liên quan thực hiện các nội dung được đề xuất.

Trong đó, phải xác định rõ từng nội dung công việc, trách nhiệm của mỗi đơn vị và thời hạn hoàn thành, trước ngày 25.10.2026.

Sở Xây dựng đồng thời được giao thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 30.11.2026.

Đối với những nội dung phát sinh vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng phải kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

UBND các phường Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Quang, Quảng Phú, Hàm Rồng và UBND xã Hoằng Hóa được yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định.

Các địa phương phải chủ động triển khai những nhiệm vụ do Sở Xây dựng đề xuất và hướng dẫn; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện để Sở Xây dựng tổng hợp.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm tra, xác minh những trường hợp có thông tin chưa thống nhất về người sử dụng nhà ở xã hội phải bảo đảm khách quan, đúng quy định.

Chỉ những trường hợp có đủ căn cứ mới được xử lý, tránh gây phiền hà cho người dân.

Cùng với chính quyền địa phương, Công an tỉnh được giao chỉ đạo Công an các phường Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Quang và Quảng Phú phối hợp kiểm tra, xác minh người đang sử dụng nhà ở xã hội tại các dự án.

Lực lượng công an được yêu cầu tăng cường kiểm tra tạm trú, lưu trú theo chức năng, nhiệm vụ. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, thông tin phải được cung cấp cho UBND các phường để xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở xã hội đúng trình tự, thủ tục và thời hạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động theo đề nghị của UBND các xã, phường.

Một nội dung khác được UBND tỉnh yêu cầu phối hợp rà soát là các trường hợp mua bán nhà ở xã hội dưới hình thức vi bằng.

Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của UBND các phường, xã trong quá trình rà soát những trường hợp này.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và Ban Quản trị các tòa chung cư nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Sở Xây dựng, UBND các phường, xã; phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Trường hợp không chấp hành, Sở Xây dựng và UBND các phường, xã sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.