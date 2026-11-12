Thanh Hóa: Yêu cầu Công ty May Phúc Linh dừng phả khói đen vào khu dân cư

Người dân thôn Ấp Trú, xã Định Hòa (Thanh Hóa) phản ánh tình trạng khói đen kịt, kèm mùi khó chịu phát ra từ lò hơi của Công ty TNHH May Phúc Linh, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Qua kiểm tra ban đầu, chính quyền địa phương xác định phản ánh của người dân là có cơ sở.

Khói đen từ Công ty TNHH May Phúc Linh phả vào khu dân cư

Theo phản ánh, Công ty TNHH May Phúc Linh, đóng tại thôn Ấp Trú, xã Định Hòa, sử dụng lò hơi phục vụ hoạt động là, ủi quần áo. Trong quá trình vận hành, lò hơi sử dụng nhiên liệu là củi và có thời điểm được công nhân bổ sung dầu hỏa để mồi đốt, khiến khói phát ra có màu đen, kèm mùi khó chịu bay vào khu dân cư.

Trao đổi về sự việc, ông Lê Đình Việt, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Định Hòa cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, trực tiếp xuống cơ sở để xác minh.

Cổng vào Công ty TNHH May Phúc Linh

Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, những ngày gần đây thời tiết mưa lớn kéo dài khiến củi sử dụng làm nhiên liệu bị ướt. Trong quá trình vận hành lò hơi, công nhân đã đổ thêm dầu hỏa để mồi đốt. Đây là sơ suất trong quá trình vận hành của đơn vị.

"Phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH May Phúc Linh gây ô nhiễm là có cơ sở", ông Việt thông tin. Trước sự việc trên, chính quyền xã Định Hòa đã yêu cầu Công ty TNHH May Phúc Linh không được sử dụng dầu hỏa hoặc các loại nguyên liệu khác để phục vụ việc nhóm lò hơi.

Bên trong xưởng Công ty TNHH May Phúc Linh

Đồng thời, địa phương giao công an khu vực, Bí thư Chi bộ và trưởng thôn Ấp Trú phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm (nếu có), tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Được biết, Công ty TNHH May Phúc Linh hoạt động trong lĩnh vực may mặc, có hàng trăm công nhân. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.