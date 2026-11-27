Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn tham quan Khu bảo thuế tổng hợp Trạm Giang. (Ảnh: Minh Hiếu)

Nhiều lĩnh vực có tính bổ trợ cao như kinh tế biển, hóa dầu, logistics, nông nghiệp và chế biến thủy sản được hai địa phương xác định là trọng tâm hợp tác giai đoạn 2026 đến 2030.

CỘNG HƯỞNG LỢI THẾ KINH TẾ BIỂN VÀ NÔNG NGHIỆP

Ngày 25/11/2026, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái làm Trưởng đoàn đã dự Hội nghị trao đổi hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Thanh Hóa và thành phố Trạm Giang. Hội nghị có sự hiện diện của Thị trưởng thành phố Trạm Giang Lý Dũng Nghị, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng cùng đại diện hơn 200 doanh nghiệp sở tại.

Hoạt động xúc tiến lần này nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ tăng cường giao lưu và hợp tác giữa Thanh Hóa và Trạm Giang. Tại hội nghị, Thị trưởng Lý Dũng Nghị đánh giá hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về lợi thế kinh tế biển, cảng biển, công nghiệp, logistics, nông nghiệp và chế biến thủy sản, tạo dư địa lớn để bổ sung thế mạnh cho nhau trong chuỗi cung ứng khu vực.

Thông tin về định hướng phát triển giai đoạn 2026 đến 2030, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết Thanh Hóa ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển và logistics. Bên cạnh đó, tỉnh đặt trọng tâm vào việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Địa phương kỳ vọng kết nối năng lực công nghệ, quản trị và thị trường của doanh nghiệp Trung Quốc với nguồn lực và vùng nguyên liệu sẵn có tại xứ Thanh.

ĐỐI THOẠI THỰC CHẤT VÀ KHẢO SÁT CÁC MÔ HÌNH TRỌNG ĐIỂM

Trong phiên thảo luận, đại diện các tập đoàn và khu công nghiệp lớn của Trung Quốc gồm Tập đoàn Hằng Hưng Quảng Đông, Khu công nghiệp ASEAN Phấn Dũng và Công ty Cổ phần Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng về nhu cầu tìm kiếm đối tác, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã trực tiếp giải đáp các nội dung mà cộng đồng doanh nghiệp Trạm Giang quan tâm về chính sách và môi trường đầu tư tại địa phương.

Song song với hội nghị xúc tiến, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã đi khảo sát thực tế mô hình quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ tại Công ty TNHH Hằng Hưng Quảng Đông, Khu bảo thuế tổng hợp Trạm Giang và Khu Công nghiệp hóa dầu đảo Đông Hải. Đây là những hình mẫu về tổ hợp hóa dầu, kinh tế cảng biển và chế biến nông thủy sản có tính tương đồng cao với định hướng phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư theo phương châm nghĩ cùng doanh nghiệp, làm cùng doanh nghiệp, thành công cùng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trân trọng mời chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Trạm Giang sang khảo sát trực tiếp Khu Kinh tế Nghi Sơn, hệ thống cảng biển và các vùng nguyên liệu của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh cam kết chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền để đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao.