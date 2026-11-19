Ngày 19/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh xe ô tô biển kiểm soát 61A-514.xx lưu thông không đúng làn đường trên tuyến đường liên xã thuộc thôn Thạch Bình, xã Thạch Bình kèm theo hình ảnh ghi lại hành vi vi phạm.

Tài xế vi phạm giao thông bị lập biên bản xử lý

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã tiến hành xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là anh N.V.T (sinh năm 1988, trú tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa). Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, anh T. thừa nhận là người điều khiển phương tiện và có hành vi đi vào làn đường ngược chiều với chiều lưu thông.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.T về hành vi điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường, làn đường quy định, theo điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Hành vi này bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Vào cuộc xử lý vi phạm giao thông qua phản ánh mạng xã hội và ứng dụng VNeTraffic

Một trường hợp khác được phát hiện thông qua phản ánh trên ứng dụng VNeTraffic. Theo đó, vào hồi 16 giờ 14 phút ngày 5/11/2026, tại Km 321 Quốc lộ 1A (đường tránh), phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, xe ô tô biển kiểm soát 36A-31xx có hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Quảng Xương khẩn trương xác minh. Ngày 14/11/2026, tổ công tác xác định người điều khiển phương tiện là ông T.T.A (sinh năm 1987, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Qua làm việc, ông A. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện phương tiện có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên nhưng vẫn tham gia giao thông.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.T.A về hai hành vi: chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và trực tiếp đưa xe cơ giới có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường hết hiệu lực tham gia giao thông. Tổng số tiền đề nghị xử phạt đối với các hành vi vi phạm là 11.700.000 đồng.

Trước đó, ngày 21/10, sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân qua ứng dụng VNeTraffic về xe ô tô biển kiểm soát 36H-031.xx có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại Km 02+250 Quốc lộ 217, thuộc địa phận xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh Đ.V.Q (sinh năm 1990, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Anh Q. đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Với hành vi trên, người vi phạm bị đề nghị xử phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Qua các vụ việc trên cho thấy, việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân qua mạng xã hội và ứng dụng VNeTraffic đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật; đi đúng phần đường, làn đường, chuyển làn phải có tín hiệu báo trước, tuyệt đối không đi ngược chiều tại những nơi có biển cấm.

Đồng thời, chủ phương tiện cần thường xuyên kiểm tra, bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông.

Mỗi người dân hãy chủ động chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Tích cực phản ánh các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.