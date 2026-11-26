Ngày 26/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 14/9 đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý 36 trường hợp xe biển trắng không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa, hành khách có thu tiền trái quy định, với tổng mức xử phạt 619 triệu đồng.

Thời gian qua, lực lượng CSGT Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, xử lý các xe biển trắng kinh doanh vận tải trái phép.

Kết quả này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý các phương tiện hoạt động vận tải trá hình, góp phần lập lại trật tự trong hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo lực lượng CSGT, việc xử lý các trường hợp xe ghép, xe tiện chuyến không đơn giản, bởi hành vi vi phạm thường được che giấu dưới hình thức chở giúp, đi cùng tuyến hoặc chia sẻ chi phí đi lại.

Cụ thể, khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường Hạc Thành trong sáng 26/11, Thiếu tá Lê Hữu Thuận, cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình xử lý là xác minh việc có thu tiền vận chuyển hay không. Lực lượng chức năng phải làm rõ thông tin từ hành khách, kiểm tra lệnh chuyển tiền, tin nhắn giao dịch và các dữ liệu liên quan để xác định bản chất hoạt động của phương tiện.

"Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, có trường hợp chúng tôi đấu tranh cả ngày nhưng tài xế không chịu nhận, cho rằng chỉ chở giúp, không lấy tiền. Trong khi trước đó có tin nhắn trao đổi về việc chở khách, nhưng lại chưa thu tiền của khách", Thiếu tá Thuận chia sẻ.

Một tài xế dùng xe biển trắng chở người có thu tiền bị lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện xử lý.

Theo Thiếu tá Thuận, dù việc xác minh gặp nhiều trở ngại, lực lượng CSGT vẫn kiên quyết áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập và đối chiếu chứng cứ để làm rõ hành vi. Khi có đủ căn cứ xác định phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng có thu tiền chở khách, chở hàng, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản, xử lý theo quy định.

Được biết, trong thời gian tới, lực lượng CSGT Thanh Hóa tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện các phương tiện lợi dụng hình thức xe cá nhân, xe ghép, xe tiện chuyến để kinh doanh vận tải trái phép; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh.

Theo quy định tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, đã bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc nhận đặt chỗ, ký hợp đồng để chở người. Mức phạt đối với hành vi này từ 12-14 triệu đồng, đồng thời người vi phạm bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Nghị định cũng bổ sung hành vi điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng hóa trên xe có thu tiền vào nhóm hành vi bị xử phạt. Những quy định này tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để lực lượng chức năng xử lý tình trạng sử dụng xe cá nhân kinh doanh vận tải trái phép.