Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa xác minh, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 2 tài xế ô tô sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cụ thể, ngày 11.11.2026, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh một ô tô biển kiểm soát 61A-514.xx lưu thông không đúng làn đường trên tuyến đường liên xã, thuộc thôn Thạch Bình, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa. Kèm theo thông tin phản ánh là 2 hình ảnh ghi lại phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã tiến hành xác minh, xác định người điều khiển phương tiện là anh N.V.T (38 tuổi, trú tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa).

Làm việc với cơ quan công an, anh T. thừa nhận là người điều khiển chiếc ô tô nói trên và có hành vi đi vào làn đường ngược chiều với chiều lưu thông.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.T về hành vi điều khiển ô tô đi không đúng phần đường, làn đường quy định, theo điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Với hành vi này, người vi phạm đối diện mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Một trường hợp khác được lực lượng CSGT phát hiện, xử lý thông qua phản ánh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic.

Lực lượng CSGT Trạm CSGT Quảng Xương làm việc với tài xế T.T.A. sau khi xác minh thông tin phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, vào 16 giờ 14 phút ngày 5.11.2026, tại Km321 quốc lộ 1A (đường tránh), thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, một ô tô biển kiểm soát 36A-31xx bị phản ánh có hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Quảng Xương khẩn trương xác minh. Đến ngày 14.11, tổ công tác xác định người điều khiển phương tiện là ông T.T.A (39 tuổi, trú tại phường Hạc Thành).

Tại buổi làm việc, ông A. thừa nhận hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện ô tô này có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên nhưng vẫn tham gia giao thông.

Với các vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông A. về hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và đưa phương tiện có giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực tham gia giao thông.

Hình ảnh ô tô biển kiểm soát 36A-31xx vi phạm quy định về chuyển làn đường. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các hành vi được xác định theo điểm a khoản 2 Điều 6 và điểm a khoản 11 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số tiền đề nghị xử phạt đối với ông A. là 11,7 triệu đồng.