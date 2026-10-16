Thanh Hóa xử lý xe ô tô biển trắng 'núp bóng' chở khách thu tiền

Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô biển trắng kinh doanh vận tải hành khách trái phép, xe "ghép", xe "tiện chuyến" thu tiền chui qua mạng xã hội.

Chỉ tính từ ngày 10/10/2026 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 8 trường hợp vi phạm, phạt tiền 74 triệu đồng.

Nhiều trường hợp xe ô tô biển trắng không đăng ký kinh doanh bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá xử phạt.

Điển hình, hồi 12 giờ ngày 10/10/2026, tại Km 90+500 trên Quốc lộ 45 (đoạn qua xã Trung Chính), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện ô tô BKS 36C-490.xx do anh T.T.A. (SN 1990, trú tại phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang chở khách thu tiền trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm theo quy định tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2024/NĐ-CP). Với hành vi này, tài xế đối mặt mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Tương tự, lực lượng CSGT cũng đấu tranh, làm rõ vi phạm đối với xe ô tô BKS 19A-862.xx chở khách thu tiền khi chưa đăng ký kinh doanh. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý cả tài xế lẫn chủ phương tiện về hành vi giao xe, với tổng mức phạt tiền 24 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX.

Cơ quan Công an khuyến cáo, việc đăng tải thông tin tìm khách trên mạng xã hội hay thành lập các hội nhóm "xe ghép" không làm thay đổi bản chất vi phạm pháp luật. Chủ xe và tài xế cần chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh vận tải; người dân nên lựa chọn các đơn vị vận tải hợp pháp để đảm bảo quyền lợi và an toàn giao thông.