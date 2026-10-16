Thanh Hóa xử lý nhiều ô-tô biển trắng chở khách thu tiền trái quy định

Xử phạt hành vi chở khách thu tiền trái quy định. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng với nhu cầu đi lại đa dạng, hình thức vận chuyển bằng xe ghép, xe tiện chuyến ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, việc sử dụng xe không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách để nhận khách, thu tiền khi không đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, ảnh hưởng công tác quản lý vận tải và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.

Thực hiện quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm. Các trường hợp nhận khách, thỏa thuận giá cước hoặc đặt chỗ qua mạng xã hội, nền tảng liên lạc trực tuyến cũng thuộc diện được kiểm tra, xử lý khi có vi phạm.

Điển hình, hồi 12 giờ ngày 10/10/2026, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 45, tại Km90+500, thuộc địa phận xã Trung Chính, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phát hiện anh T.T.A., sinh năm 1990, trú tại phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe ô-tô biển kiểm soát 36C-490.xx chở người có thu tiền dù phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe.

Hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 8a, Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Theo quy định được áp dụng, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Một trường hợp khác liên quan đến xe ô-tô biển kiểm soát 19A-862.xx không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở khách thu tiền. Qua kiểm tra, xác minh, chủ phương tiện xác nhận hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, tổ tuần tra lập biên bản xử lý đối với lái xe và người giao xe, với tổng mức xử phạt 24 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân chấp hành các quy định về hoạt động vận tải hành khách; không sử dụng xe không đăng ký kinh doanh vận tải để chở khách thu tiền trái quy định.