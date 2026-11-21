Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: MINH HẰNG)

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, trong số các cơ sở đã được xử lý, có 738 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công cộng như nhà văn hóa, sân chơi và các công trình phục vụ cộng đồng; 338 cơ sở được điều chuyển, kết hợp chuyển đổi công năng để bố trí cho lĩnh vực y tế, giáo dục. Đối với nhóm giao các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà khai thác, cho thuê, có 264/265 cơ sở đã ký hợp đồng, đạt 99,6%. Toàn bộ 81 cơ sở thuộc nhóm giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai cũng đã hoàn thành xử lý.

Để đạt kết quả trên, các cấp, ngành và địa phương đã tập trung rà soát hiện trạng, phân loại, xây dựng phương án xử lý phù hợp với chức năng và nhu cầu sử dụng. Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động chuyển đổi công năng những cơ sở thuộc thẩm quyền; các sở, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, xây dựng và thủ tục pháp lý. Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Kiểm tra phương án niêm yết cho thuê tài sản dôi dư. (Ảnh: MINH HẰNG)

Với 1 cơ sở còn lại, các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thành phương án xử lý. Cùng với đó, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục quản lý chặt chẽ, đưa tài sản công vào sử dụng đúng mục đích, khai thác phù hợp nhu cầu thực tế, khắc phục tình trạng trụ sở bỏ trống, xuống cấp, góp phần chống thất thoát, lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn lực công.