Thanh Hóa xử lý dứt điểm 24 điểm ngập trước ngày 30.9

Sáng 21.9, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân toàn tỉnh vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng các đại biểu, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự lễ ra quân. Ảnh: Phong Sắc

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tuy nhiên, ông Tô Anh Dũng cũng chỉ ra nhiều tồn tại qua thực tế mưa lũ những năm gần đây. Trong đó, công tác phòng ngừa, duy tu, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước tại một số nơi chưa được thực hiện thường xuyên, chủ động.

Cống, rãnh, cửa thu nước chưa được nạo vét; kênh mương, trục tiêu còn bồi lấp, bèo rác cản dòng; một số điểm thoát nước bị lấn chiếm, che chắn hoặc xả rác gây ách tắc.

Đáng chú ý, một số điểm ngập, điểm nghẽn chưa được xử lý dứt điểm, tái diễn qua nhiều mùa mưa. Việc xác định nguyên nhân, phân định trách nhiệm quản lý, duy tu và tổ chức xử lý tại một số nơi chưa rõ; có tình trạng mới xử lý hiện tượng mà chưa giải quyết tận gốc nguyên nhân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, những tồn tại này bên cạnh nguyên nhân khách quan do thiên tai còn có nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý, chủ động phòng ngừa và tổ chức thực hiện.

Ông yêu cầu UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả khắc phục trên địa bàn; rà soát đến từng điểm ngập, tuyến tiêu thoát, khu vực ô nhiễm, diện tích nông sản cần thu hoạch và từng hộ dân cần hỗ trợ, nhất là hộ neo đơn, hộ khó khăn, vùng còn bị chia cắt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị thủy lợi chủ động tiêu nước từ sớm, tổ chức thu gom, xử lý rác thải, bùn đất, xác động vật, kiểm soát nguồn nước, không để phát sinh dịch bệnh; đồng thời phối hợp hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất.

Cán bộ, nhân dân phường Hạc Thành và các đơn vị chức năng dọn vệ sinh môi trường tại khu vực Hồ Thành 1 ngay sau lễ ra quân. Ảnh: Phong Sắc

Đối với các điểm nghẽn về tiêu thoát nước, giao thông và hạ tầng thiết yếu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các địa phương và đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các điểm ngập, điểm nghẽn; khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước và hoàn thành xử lý 24 điểm ngập thường xuyên tại đô thị Thanh Hóa trước ngày 30.9.2026.

Cùng với việc xử lý trước mắt, các địa phương phải đưa công tác kiểm tra, nạo vét, duy tu cống rãnh, cửa thu nước, kênh mương, trục tiêu và các vị trí có nguy cơ gây ngập trở thành nhiệm vụ thường xuyên; chủ động rà soát trước mỗi đợt mưa lớn.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các tổ công tác sẽ trực tiếp kiểm tra tại cơ sở, lấy kết quả thực tế, mức độ khắc phục và sự an toàn, ổn định của người dân làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, mục tiêu của đợt ra quân không chỉ là khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ mà còn phải rút kinh nghiệm, xử lý tận gốc những bất cập đã được nhận diện, không để những điểm nghẽn có thể chủ động xử lý tiếp tục tồn tại qua nhiều mùa mưa.