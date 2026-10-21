Thanh Hóa: Xử lý 5.174 xe quá tải, quá khổ

Theo Thượng tá Trang Công Đông, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm quy định về tải trọng, kích thước phương tiện, với tổng số tiền xử phạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Kiểm tra, xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải

Cụ thể, toàn tỉnh đã xử lý 1.800 trường hợp vi phạm quá tải trọng, với tổng số tiền phạt 9,5 tỷ đồng; 3.374 trường hợp vi phạm quá khổ, quá kích thước, với số tiền phạt 8,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 46 trường hợp phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số ghi trong giấy chứng nhận kiểm định, với số tiền phạt 1,2 tỷ đồng.

Buộc cắt thùng, thành khôi phục tình trạng ban đầu của phương tiện

Riêng trong giai đoạn từ ngày 15/9 đến ngày 14/10, lực lượng CSGT đã xử lý 149 trường hợp vi phạm quá tải trọng, với số tiền phạt 661,1 triệu đồng; 272 trường hợp vi phạm quá kích thước, với số tiền phạt 600 triệu đồng. Ngoài ra, có 27 trường hợp phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số đăng kiểm bị xử lý, với số tiền phạt 724 triệu đồng.

Những con số trên cho thấy công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng và kích thước phương tiện tiếp tục được lực lượng chức năng tại Thanh Hóa chú trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ.