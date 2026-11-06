Thanh Hóa: Xóa lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bỉm Sơn

Nhằm bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, sáng ngày 5/11, UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tổ chức ra quân đóng, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt tại Km 04+350, tuyến đường sắt Bỉm Sơn – Bỉm Sơn Công nghiệp, thuộc địa bàn Tổ dân phố số 3.

Lối đi tự mở qua đường sắt luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Tham gia buổi ra quân có đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bỉm Sơn; Công an phường; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường; Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa; Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Thanh; Ga Bỉm Sơn cùng cấp ủy, các đoàn thể Tổ dân phố số 3.

Trước khi được xóa bỏ, tại Km 04+350 tồn tại một lối đi tự mở do người dân tự ý san lấp, bắc lối qua đường sắt nhằm phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Lối đi chỉ rộng hơn 1m, nằm ở vị trí khuất tầm nhìn, không có hệ thống cảnh báo tự động và gác chắn. Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người và phương tiện như xe máy, xe đạp, người đi bộ qua lại.

Rà soát, đánh giá, bố trí nguồn lực xóa các lối đi tự mở qua đường sắt

Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu và tính mạng, tài sản của người dân. Vì vậy, việc đóng, xóa bỏ lối đi tự mở là yêu cầu cần thiết, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa về xử lý dứt điểm các lối đi tự mở trái phép qua đường sắt.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, UBND phường Bỉm Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện. Ngay từ sáng sớm ngày 5/11, các lực lượng đã có mặt đầy đủ, phối hợp tổ chức rào đóng lối đi theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và trật tự trong quá trình thực hiện.

Xóa các lối đi tự mở qua đường sắt giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông

Để bảo đảm hiệu quả lâu dài, ngăn ngừa tình trạng tự ý phá dỡ rào chắn, tái mở lối đi trái phép, UBND phường Bỉm Sơn đã giao trách nhiệm quản lý trực tiếp cho Tổ dân phố số 3, đồng thời yêu cầu lực lượng Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát khu vực, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Việc đóng, xóa bỏ lối đi tự mở tại Km 04+350 tuyến đường sắt Bỉm Sơn – Bỉm Sơn Công nghiệp không chỉ góp phần bảo đảm an toàn hành lang đường sắt, phòng ngừa tai nạn giao thông mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, ngành đường sắt và nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông.

Được biết, theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, ngành đường sắt đã triển khai nhiều giải pháp và đóng, xóa bỏ 10 lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 43 lối đi tự mở chưa được xử lý.

Khó khăn hiện nay là phần lớn các lối đi này đang phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Do đó, để đóng các lối đi tự mở cần đầu tư xây dựng đường gom dân sinh thay thế, trong khi nguồn kinh phí còn hạn chế.