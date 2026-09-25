Thanh Hóa: Xem xét chi 90 tỷ đồng làm 150m đường nối đến bến cảng Quảng Châu

Ngày 25/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Ban QLDA công trình giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ đại lộ Nam sông Mã đến bến cảng Quảng Châu.

Phương án bình đồ tuyến dự án đường giao thông nối đại lộ Nam sông Mã đến bến cảng Quảng Châu.

Trước đó, Ban QLDA công trình giao thông Thanh Hóa có Tờ trình số 3724/TTr-BQLDA ngày 13/8/2026 về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Đại lộ Nam sông Mã đến bến cảng Quảng Châu, thuộc phường Sầm Sơn.

Theo đề xuất, tuyến đường có chiều dài khoảng 0,15km, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2028.

Theo phương án đề xuất, điểm đầu dự án tại Km 0+00, tiếp nối với dự án đường Quảng Châu 1 (đoạn từ đại lộ Nam sông Mã đến đê sông Huyện) tại khoảng Km 0+350, thuộc địa phận phường Sầm Sơn.

Điểm cuối tuyến khoảng Km 0+150, giao với đê hữu sông Mã tại khoảng K55+605, cũng thuộc địa phận phường Sầm Sơn.

Về quy mô, dự án dự kiến đầu tư xây dựng mới tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường trục chính đô thị theo TCVN 13592:2022. Đồng thời, xây dựng mới cầu bê tông cốt thép qua sông Huyện và sông Thống Nhất, với chiều rộng cầu phù hợp chiều rộng nền đường. Cầu được thiết kế theo TCVN 11823:2017 - Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ.

Hiện nay, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đang hoàn thiện các hồ sơ, trong đó xác định tiến độ thực hiện phù hợp với việc triển khai dự án cảng Quảng Châu, trình Sở Tài chính thẩm định trước ngày 30/9/2026.

Nếu được triển khai, tuyến đường dài khoảng 150m cùng hệ thống cầu qua sông sẽ tạo thêm kết nối trực tiếp giữa khu vực đại lộ Nam sông Mã với bến cảng Quảng Châu, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ vận tải hàng hóa, logistics và khai thác hiệu quả hạ tầng cảng biển tại khu vực phía Đông Thanh Hóa.