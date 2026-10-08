Thanh Hóa: Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Long 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. (Ảnh: Mai Luận)

Tham dự có đồng chí Mai Văn Ninh, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Cụm công nghiệp Hà Long 1 ở xã Hà Long được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, ban hành quyết định thành lập từ tháng 7 năm 2021 có tổng diện tích gần 75 ha, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Nam làm chủ đầu tư. Đến cuối tháng 9 năm 2026, chủ đầu tư đã chi trả giải phóng mặt bằng, được bàn giao khoảng 45ha, đạt hơn 60% diện tích cụm công nghiệp và đã hoàn thiện các thủ tục, triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp giai đoạn 1 trên diện tích khoảng 30ha.

Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, phương tiện, thiết bị thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực, công nghệ phù hợp.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Mai Luận)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư tập trung huy động nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Quá trình thi công hạ tầng phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc của người lao động; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân xã Hà Long trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 trước tháng 3 năm 2027. Qua đó, tạo hạ tầng đồng bộ phục vụ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất trong cụm công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. (Ảnh: Mai Luận)

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội xã Hà Long tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết hoặc kịp thời đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án; tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 31/12/2026; đồng thời làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư hoàn thành dự án.

Xe, máy tham gia thi công hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Long 1. (Ảnh: Mai Luận)

Được biết, theo Quy hoạch tỉnh đến năm 2030 Thanh Hóa có 89 cụm công nghiệp. Đến hết tháng 9 năm nay có 52 cụm đang thực hiện đầu tư trên tổng diện tích khoảng 1.802ha, lũy kế vốn đã thực hiện đạt gần 7.000 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Hà Long 1 sớm hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động thiết thực tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, tạo động lực phát triển cho xã Hà Long. Qua đó góp phần phát triển ngành công nghiệp Thanh Hóa và thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh.