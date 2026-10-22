Thanh Hóa xác định 11 danh tính liệt sĩ từ đối sánh ADN

Sáng 22.10, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này.

Trong giai đoạn 1, tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai đồng bộ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và lực lượng chuyên môn cẩn trọng lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: Trần Huấn

Đến ngày 10.9.2026, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 25 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 2.922 ngôi mộ, thu được 2.602 mẫu đủ điều kiện. Có 320 ngôi mộ không đủ điều kiện lấy mẫu do hài cốt phân hủy, than hóa hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Công tác quản lý, bảo quản và bàn giao mẫu được thực hiện theo quy trình, bảo đảm đối chiếu thông tin, gắn mã định danh, lập hồ sơ và niêm phong. Các mẫu được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ công tác giám định.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân, từ tháng 5.2025 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương thu nhận mẫu của 41.223 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Các mẫu được lưu trữ, tích hợp vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN.

Đến nay, Sở Nội vụ đã giải quyết 100 trường hợp bằng phương pháp thực chứng, tiếp nhận 42 trường hợp giám định ADN; thông qua đối sánh mẫu thân nhân đã xác định được 11 danh tính liệt sĩ.

Trong mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập của tỉnh tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào). Lễ đón, truy điệu và an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống.

Dịp này, các tập thể, cá nhân xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen. Ảnh: Hoàng Lan

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ghi nhận kết quả triển khai của tỉnh Thanh Hóa, nhất là công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ, bám sát địa bàn và quy trình chuyên môn, không vì áp lực thời gian mà nóng vội trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, cần chủ động thu thập thông tin từ cơ sở, phát huy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tăng cường kiểm tra lực lượng quy tập đang làm nhiệm vụ tại Lào.

Trong giai đoạn 2, Thanh Hóa chuyển trọng tâm sang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Hủa Phăn (Lào), phấn đấu tìm kiếm, quy tập 130 hài cốt liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm an toàn mẫu, hồ sơ.