Thanh Hóa vượt kế hoạch ban đầu, tiếp tục mở rộng diện tích vụ Đông

Cánh đồng ngô được trồng tập trung trên đất hai lúa trong vụ Đông 2026-2027 của xã Tây Đô.

Theo thống kê, đến ngày 2/11/2026, toàn tỉnh đã gieo trồng khoảng 42.582 ha cây trồng vụ Đông, đạt 101,4% kế hoạch. Trong đó, diện tích ngô đạt gần 13.955 ha, bằng 99,7% kế hoạch; rau đậu các loại và cây trồng khác đạt hơn 28.620 ha. Một số cây trồng như lạc, khoai lang, ớt và rau đậu đều đã vượt chỉ tiêu diện tích được giao.

Nhiều địa phương có kết quả sản xuất nổi bật như: xã Xuân Lập đạt 1.075 ha, vượt khoảng 5% kế hoạch ban đầu; xã Tây Đô đạt 729 ha, vượt khoảng 6%; xã Quý Lộc đạt 718 ha, vượt khoảng 3%.

Đáng chú ý, một số xã khó có điều kiện sản xuất vụ Đông như Đồng Tiến, Tam Thanh... đều đã vượt kế hoạch đề ra.

Ớt là cây trồng cho giá trị thu nhập cao trong vụ Đông của xã Yên Trường.

Kết quả này cho thấy sự chủ động của các địa phương trong bố trí thời vụ, khai thác quỹ đất sau thu hoạch lúa và lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp. Việc đa dạng hóa cây trồng, mở rộng diện tích rau màu và những cây có lợi thế tiêu thụ cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong vụ Đông.

Nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng quỹ đất và gia tăng sản lượng nông nghiệp, Thanh Hóa tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng diện tích vụ Đông lên 50.000 - 52.000 ha, tăng từ 8.000 - 10.000 ha so với kế hoạch ban đầu đã đề ra.

Hiện nay, các địa phương đang rà soát những diện tích còn khả năng gieo trồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch diện tích lúa nếp vụ Thu Mùa còn lại, sớm giải phóng đất để chuyển sang trồng cây vụ Đông.

Đây cũng là thời điểm cần tính toán kỹ cơ cấu cây trồng, lựa chọn những loại cây còn phù hợp thời vụ, thích ứng với điều kiện đất đai và có đầu ra ổn định.

Mô hình trồng bí ngô lấy hạt theo hình thức liên kết sản xuất của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hoằng Thành, xã Hoằng Lộc.

Theo Chỉ đạo của ngành Nông nghiệp, việc mở rộng diện tích không thể chỉ chạy theo số lượng. Với những diện tích không còn phù hợp để gieo trồng theo kế hoạch, cần chủ động chuyển đổi cây trồng, tránh xuống giống muộn hoặc không đúng thời vụ, làm giảm năng suất và hiệu quả kinh tế.

Cùng với diện tích trồng mới, việc chăm sóc và bảo vệ cây trồng đã xuống giống cũng cần được chú trọng. Thời tiết cuối vụ có thể xuất hiện mưa lớn, ngập úng và rét, đòi hỏi người sản xuất chủ động tưới, tiêu thoát nước, theo dõi sâu bệnh và có biện pháp bảo vệ cây trồng. Chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các điều kiện phục vụ sản xuất, tiêu thụ cũng cần được kiểm soát chặt chẽ.

Các địa phương đang tiếp tục mở rộng diện tích vụ Đông 2026-2027.

Vượt kế hoạch ban đầu, tạo thêm dư địa để Thanh Hóa mở rộng sản xuất vụ Đông. Tuy nhiên, hiệu quả của vụ sản xuất không chỉ được tính bằng diện tích gieo trồng mà còn ở năng suất, chất lượng và khả năng tiêu thụ nông sản. Đây là những yếu tố quyết định để việc mở rộng diện tích thực sự mang lại giá trị kinh tế cho người sản xuất, hướng tới mục tiêu đạt từ 50.000 ha trở lên trong vụ Đông năm 2026-2027.