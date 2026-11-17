Đồn Biên phòng Trung Lý và Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) tổ chức lễ kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 215 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Phối hợp tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên

Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng duy trì quan hệ phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào. Trọng tâm là trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, không để các vụ việc nhỏ trở thành điểm nóng phức tạp.

Một trong những hoạt động trọng tâm là tuần tra song phương. Thông qua các cuộc tuần tra, lực lượng hai nước phối hợp kiểm tra đường biên, hệ thống mốc quốc giới, phát hiện những dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới và các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ hai bên trao đổi kinh nghiệm, thống nhất phương án xử lý tình huống, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ tháng 10/2025 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 230 cuộc tuần tra đơn phương với 1.255 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Lào tổ chức 52 cuộc tuần tra song phương, với 864 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia.

Không chỉ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động tuần tra song phương còn góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Việc kết hợp tuần tra thực địa với trao đổi thông tin giúp hai bên chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ ổn định tuyến biên giới chung.

Cùng với tuần tra, hoạt động hội đàm, trao đổi đoàn và đối ngoại biên phòng được triển khai thường xuyên ở cả cấp tỉnh và cấp đồn, trạm. Hai bên tổ chức gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng; phối hợp tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thông qua các hoạt động này, những vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới được trao đổi, giải quyết trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng pháp luật và các thỏa thuận giữa hai nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để các địa phương khu vực biên giới phát triển.

Gắn kết bản làng, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Bên cạnh phối hợp giữa các lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa còn chú trọng xây dựng quan hệ kết nghĩa, hỗ trợ người dân hai bên biên giới phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Hiện nay, quan hệ kết nghĩa giữa 11 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa với 4 đại đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiếp tục được duy trì. Thông qua hoạt động kết nghĩa, các đơn vị thường xuyên trao đổi tình hình địa bàn, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, kịp thời thông báo và xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho chính quyền địa phương duy trì hoạt động kết nghĩa giữa 18 bản của Việt Nam với 23 bản của Lào.

Hoạt động kết nghĩa tạo điều kiện để người dân hai bên giao lưu, tìm hiểu phong tục, tập quán, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, ý thức chấp hành quy định về biên giới.

Nền tảng xây dựng thế trận bảo vệ biên giới

Khi tình đoàn kết được xây dựng từ cơ sở, mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng thành quả của hòa bình mà còn trở thành một chủ thể tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Công tác đối ngoại biên phòng còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thường xuyên tổ chức các đoàn công tác sang thăm, chúc Tết, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền các địa phương của Lào.

Đáng chú ý, thông qua chương trình “Nâng bước em đến trường”, đơn vị đang nhận đỡ đầu 11 học sinh Lào, giúp các em có thêm điều kiện học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Những hoạt động này góp phần thắt chặt quan hệ giữa lực lượng chức năng và nhân dân hai nước, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.

Có thể thấy, việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước mà còn củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bên. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, vận dụng linh hoạt các hình thức đối ngoại nhằm bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.