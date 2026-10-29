Thanh Hóa và Lâm Đồng tăng cường kết nối đầu tư, du lịch, phát triển đường bay

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng, hiệp hội, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng không, du lịch.

Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa” nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương, mở rộng thị trường khách du lịch, kết nối doanh nghiệp và tìm giải pháp duy trì, phát triển các đường bay.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, hội nghị là dịp để hai địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, đồng thời trao đổi, xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối giao thông hàng không.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh hội nghị là dịp để hai địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, đồng thời trao đổi, xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đầu tư.

Theo đồng chí Đinh Văn Tuấn, kết nối đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc mở ra cơ hội phát triển các chương trình du lịch liên tuyến, kết nối những điểm đến đặc sắc của Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với khu vực Bắc Trung Bộ. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường khách, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng và tạo thêm cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sáng kiến kết nối kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sáng kiến kết nối kinh tế của tỉnh Lâm Đồng. Đây là bước khởi đầu thiết thực, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng sâu rộng, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và hàng không; đồng thời mở ra cơ hội tăng cường liên kết với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và những địa phương có tiềm năng hợp tác.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân. Đồng thời khẳng định, Thanh Hóa luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp Lâm Đồng và các địa phương đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh. Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Thanh Hóa luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp Lâm Đồng và các địa phương đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.

Tại hội nghị, đại diện VCCI đánh giá cao sáng kiến kết nối kinh tế giữa hai tỉnh, cho rằng đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng giới thiệu danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư, phương án kết nối, khôi phục và phát triển đường bay trực tiếp, cùng định hướng liên kết lâu dài với các địa phương. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin về tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương, trong đó có công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Lãnh đạo hai tỉnh chứng kiến đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư tỉnh Lâm Đồng cùng doanh nghiệp, hiệp hội các địa phương đã ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về đầu tư và du lịch.

Về phía Thanh Hóa, đại diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch giới thiệu những tiềm năng, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh, đồng thời đề xuất tăng cường kết nối điểm đến, xây dựng các chương trình du lịch liên tỉnh và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Lâm Đồng. Đại diện ngành hàng không cũng thông tin về các chính sách hỗ trợ, giải pháp phục hồi, ổn định đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa và các gói ưu đãi dành cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về giải pháp phát triển du lịch, phục hồi và khai thác hiệu quả các đường bay, mở rộng kết nối giữa các tỉnh trong và ngoài khu vực. Trong đó, việc khôi phục, phát triển đường bay Liên Khương - Thọ Xuân, duy trì hiệu quả đường bay Liên Khương - Vinh và chiều ngược lại được xác định là những nội dung cần được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp nghiên cứu, triển khai.

Một trong những giải pháp được đặt ra là tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các đơn vị cung ứng dịch vụ để xây dựng các gói sản phẩm kết hợp vé máy bay, lưu trú, vận chuyển và tham quan. Các địa phương, doanh nghiệp sẽ phối hợp tổ chức chương trình kích cầu, quảng bá chéo điểm đến, tạo nguồn khách ổn định, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác đường bay và chất lượng dịch vụ du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư tỉnh Lâm Đồng cùng doanh nghiệp, hiệp hội các địa phương đã ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về đầu tư và du lịch. Hoạt động này được kỳ vọng tạo cơ sở để các bên cụ thể hóa cam kết bằng những chương trình, dự án phù hợp với tiềm năng, nhu cầu của mỗi địa phương.

Thông qua hội nghị, Thanh Hóa và Lâm Đồng kỳ vọng mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, tạo thêm cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp và từng bước hình thành các sản phẩm liên kết có tính cạnh tranh. Trong đó, kết nối hàng không gắn với xây dựng sản phẩm du lịch, xúc tiến thị trường và hợp tác doanh nghiệp được xem là hướng đi quan trọng để khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy giao lưu kinh tế và trao đổi khách giữa các vùng miền.