Thanh Hóa: Va chạm với xe tải trên quốc lộ 47, hai người đi xe mô tô tử vong

Chiều 1/11, thông tin từ Công an phường Quảng Phú (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong (Ảnh do người dân cung cấp).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h ngày 1/11 tại Km 10+350 trên quốc lộ 47, đoạn qua địa phận phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe tải biển số 36H-022.XX do anh Đ.N.P (SN 1998 ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Đông - Tây thì bất ngờ va chạm với xe mô tô biển số 36AC-854.XX do anh N.D.K (SN 2004) điều khiển chở theo chị P.T.M.D cùng trú tại xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm đã khiến anh N.D. K và chị P.T.M.D tử vong. Tại hiện trường, cả hai phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý; đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông.