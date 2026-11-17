Chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai trên toàn quốc. Tại Thanh Hóa, với sự hỗ trợ công nghệ từ VNPT, hơn 1,2 triệu thửa đất được “làm sạch” trong 3 tháng, giúp địa phương này tăng 20 bậc, từ vị trí 33/34 lên 13/34 tỉnh, thành phố toàn quốc về công tác này.

Ông Hàn Việt Anh chia sẻ về công tác làm sạch dữ liệu đất đai ở Thanh Hóa.

Khi quy trình, công nghệ được thay đổi

Ông Hàn Việt Anh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, cho biết, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, địa phương phải đối mặt với áp lực rất lớn về tiến độ làm “đúng - đủ - sạch - sống” từng thửa đất trên địa bàn. Riêng địa bàn xã Triệu Sơn, nơi ông từng công tác, có khoảng 237.000 thửa đất cần làm sạch, chiếm gần 1/4 khối lượng dữ liệu của toàn tỉnh. Sau 3 tháng triển khai ban đầu theo, kết quả làm sạch tại đây mới đạt khoảng 5.000 thửa. Toàn tỉnh Thanh Hóa, khi đó cũng chỉ có khoảng 55.000 thửa đất được làm sạch đúng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, đứng trước nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ.

Trước tình hình này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với VNPT tìm giải pháp. Bài toán đặt ra trong 3 tháng, toàn tỉnh phải nâng số lượng dữ liệu được làm sạch từ hơn 55.000 lên ít nhất 600.000 thửa, gấp khoảng 10 lần. Đây là khối lượng công việc rất lớn, không thể hoàn thành nếu chỉ dựa vào phương thức nhập liệu, rà soát thủ công.

Để một thửa đất đáp ứng yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, dữ liệu phải trải qua nhiều khâu: thu thập thông tin tại cấp xã, kiểm tra tại các chi nhánh, đối khớp với dữ liệu của Công an tỉnh, chuẩn hóa rồi cập nhật lên các hệ thống chuyên ngành. “Khi nhận nhiệm vụ này do tỉnh giao, các đơn vị ở xã và các địa phương, các ngành liên quan rất trăn trở vì khối lượng công việc rất nhiều. Mọi người đã xác định làm ngày làm đêm, nếu không sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ”, ông Hàn Việt Anh cho biết.

Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ công nghệ từ VNPT, đến ngày 30/6/2026, sau 3 tháng triển khai Kế hoạch 2959/KH-BNNMT-BCA (ngày 29/3/2026) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về việc tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Thanh Hóa đã làm sạch được 1,2 triệu thửa đất, gấp đôi chỉ tiêu tỉnh giao. “Đây là một kỳ tích, nếu không có sự hỗ trợ công nghệ, vẫn làm thủ công như trước, thì không thể có kết quả này”, ông Hàn Việt Anh khẳng định.

Là đơn vị trực tiếp nhận nhiệm vụ “đặt hàng” của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa đã phối hợp xây dựng các phần mềm theo dõi tiến độ, phân loại dữ liệu, đánh giá chất lượng công việc, lọc dữ liệu trùng lặp, hỗ trợ ký sổ địa chính, ký tệp quét và phát hiện lỗi dữ liệu. Hệ thống cho phép lãnh đạo theo dõi kết quả theo từng địa phương, nhóm đất, thửa đất mà không phải chờ báo cáo thủ công, qua đó kịp thời phát hiện những điểm nghẽn để xử lý.

Chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa xử lý dữ liệu đất đai.

Quy trình xử lý thống nhất, hạn chế sai sót tối đa

Ông Lê Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp VNPT Thanh Hóa cho biết, điểm nghẽn lớn nhất ban đầu là quy trình xử lý dữ liệu đầu vào. Cán bộ địa chính phải thu thập từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhập thông tin thủ công vào Excel rồi chuyển lên hệ thống để đồng bộ với phần mềm VNPT iLIS. Với hơn 1,2 triệu thửa đất, chỉ một lỗi tên địa danh, dấu phẩy hoặc định dạng ngày tháng cũng có thể khiến hệ thống báo lỗi; phải rà soát và có thể nhập lại từ đầu…

Để khắc phục, đội ngũ kỹ sư VNPT Thanh Hóa xây dựng bộ 13 phần mềm và công cụ phụ trợ chuyên biệt. Hai giải pháp chủ chốt là công cụ chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và hệ thống bảng thông tin theo dõi, điều hành trực tiếp. Công cụ chuẩn hóa kiểm tra các trường thông tin ngay khi cán bộ nhập liệu, giúp phát hiện sai sót sớm.

Thay vì chờ đến khi dữ liệu được chuyển lên hệ thống mới phát hiện lỗi, cán bộ có thể chỉnh sửa ngay trong quá trình nhập, hạn chế việc phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ. Tất cả hiển thị trên một màn hình điều hành tổng thể, cập nhật tiến độ xử lý dữ liệu. Lãnh đạo có thể theo dõi địa phương nào hoàn thành tốt, nơi nào còn vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, điều phối nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật.

Cùng với hệ thống phần mềm, VNPT Thanh Hóa tổ chức các nhóm kỹ thuật hỗ trợ 24/7 cho 166 xã, phường và 26 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Nhiều đêm, cán bộ địa chính và kỹ sư làm việc đến 2-3 giờ sáng để rà soát lỗi, đồng bộ dữ liệu. “Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở xử lý sự cố phần mềm mà còn hướng dẫn cán bộ sử dụng công cụ, chuẩn hóa thao tác nhập liệu và phân loại những hồ sơ chưa đạt yêu cầu. Nhờ đó, quy trình xử lý từng bước được thống nhất, giảm tình trạng mỗi địa phương thực hiện theo một cách khác nhau”, ông Lê Mạnh Toàn cho biết.

Tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa, chuyên viên Lê Hữu Thượng cho biết, trước đây việc sai sót chính tả hay nhập trùng hồ sơ xảy ra liên miên. Do cách thu thập chưa chặt chẽ, nhiều trường hợp một thửa đất nhưng cả bố và con cùng mang sổ đỏ đi kê khai ở những thời điểm khác nhau. Có những thửa đất bị người dân đăng ký trùng lặp, cán bộ nhập đè lên tới 3 đến 4 lần mà không hề hay biết; đến khi nhập dữ liệu lên hệ thống, rà soát mới phát hiện ra..

Theo anh Lê Hữu Thượng, từ khi VNPT đưa vào hệ thống phần mềm với những thuật toán lọc thông minh, công việc đã thay đổi hẳn. Nếu một thửa đất đã tồn tại trên phần mềm, hệ thống sẽ cảnh báo trùng lặp. Đặc biệt, phần mềm cho phép phân loại hồ sơ theo từng “nút thắt”: thửa nào thiếu dữ liệu không gian, thửa nào thiếu ảnh quét, thửa nào chưa đối soát được với dữ liệu dân cư…

Các chuyên viên căn cứ vào đó để xử lý từng việc, từng bước một cách khoa học, hiệu quả; chứ không còn làm ồ ạt, nhưng rồi phải đi rà soát lại từng thửa đất như trước đây. Những thửa đất chỉ thiếu một thuộc tính được ưu tiên xử lý trước để đưa lên nhóm 1 (đúng - đủ - sạch - sống); hồ sơ phức tạp hơn được tập hợp xử lý sau. “Bây giờ phần mềm chỉ rõ sai ở đâu, thiếu cái gì. Anh em cứ thế theo định hướng mà làm, nhanh và chính xác hơn rất nhiều!”, anh Lê Hữu Thượng cho biết.

Dữ liệu đồng bộ, liên thông và được khai thác hiệu quả

Nói về tỷ lệ làm sạch dữ liệu ở nhóm xã mình phụ trách đã đạt bình quân trên 95%, anh Lê Hữu Thượng cho rằng: “Nếu không có các tool công cụ tự động và sự hỗ trợ sát sao của VNPT, thì dù có cho thêm 3 năm nữa chúng tôi cũng không thể nào hoàn thành được”!

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến ngày 1/7/2026, số thửa đất có cơ sở dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” trên VNPT iLIS đạt 1.244.500 thửa, tương đương 111% chỉ tiêu Trung ương giao, vượt kế hoạch 123.056 thửa. Trên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia VNLIS, Thanh Hóa tăng 20 bậc, từ vị trí 33/34 lên 13/34 tỉnh, thành phố. Đến ngày 30/9/2026, số thửa đạt chuẩn trên VNPT iLIS tiếp tục tăng lên 1.445.665, tỷ lệ đồng bộ lên hệ thống quốc gia đạt 98,3%.

Kết quả này không chỉ phản ánh tốc độ xử lý hồ sơ mà còn cho thấy hiệu quả của việc kết hợp chỉ đạo hành chính với các công cụ công nghệ phù hợp. Đặc biệt, qua sự phối hợp với Bộ Công an, Thanh Hóa trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID. Đến nay, tỉnh đã tích hợp khoảng 670.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên nền tảng VNeID; đồng thời tái cấu trúc 22 thủ tục hành chính theo hướng toàn trình.

Hành trình số hóa dữ liệu đất đai Thanh Hóa cho thấy, quyết tâm của chính quyền, công cụ phù hợp và sự bền bỉ của cán bộ là yếu tố then chốt để chuẩn hóa dữ liệu, rút ngắn thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, việc tra cứu, xác thực thông tin, thực hiện thủ tục hành chính có thêm điều kiện để nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn.

Ở quy mô quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do VNPT tham gia triển khai đã kết nối 33/34 tỉnh, thành phố, với hơn 38 triệu thửa đất, trong đó trên 25,6 triệu thửa đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đằng sau những con số này là yêu cầu đối với công nghệ khi phải vận hành trên nhiều hệ thống, địa bàn và đáp ứng các quy trình nghiệp vụ khác nhau một cách đồng bộ, thông suốt, hiệu quả. Tất cả hướng tới việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, quản lý Nhà nước đơn giản và minh bạch, khoa học hơn.