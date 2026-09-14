Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Riêng khu vực vùng núi phía Tây Bắc từ 60-120mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn >100mm/3giờ. Mô hình độ ẩm đất cho thấy hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) của một số khu vực đã gần đạt bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Âm thuộc bản Lọng, xã miền núi Tam Văn. Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại nhiều khu vực trong tỉnh; trong đó, các xã cần đặc biệt chú ý gồm Công Chính, Xuân Du, Mậu Lâm, Xuân Thái, Thanh Phong, Như Thanh, Thanh Quân, Hóa Quỳ, Như Xuân, Xuân Bình, Thượng Ninh, Trường Lâm, Yên Thọ, Thanh Kỳ, Thắng Lộc, Tân Thành, Vạn Xuân và Yên Nhân. Trước tình hình trên, người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng tránh, hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, đồng thời bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đáng lưu ý từ ngày 14 đến 17/9, các sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên phổ biến từ 2-5m. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu dân cư, đô thị. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại các trạm thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và sông Bưởi có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Các sông nhỏ như sông Yên, sông Âm, sông Cầu Chày có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Hạ lưu sông Mã và sông Chu còn dưới mức báo động 1.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đơn vị, mưa lớn đã làm ngập và gây tắc đường tại Km1+120 trên tuyến đường tỉnh 530D, qua địa phận xã Linh Sơn; mưa lớn cũng làm 3 vị trí tràn trên tuyến đường liên thôn qua địa bàn xã Mậu Lâm, tràn Cầu Hồ thôn Đồng Tâm, tràn Đồng Mọc thôn Đồng Mọc, tràn Tân Phú thôn Phú Quang… bị ngập sâu từ 0,3 -1m, gây tắc đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân. Hiện địa phương và các đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo và cử lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cũng cho biết tổng diện tích cây trồng vụ Thu Mùa trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch ước đạt 36.548,8ha, tương đương 23,9% tổng diện tích gieo trồng. Trước nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xác định cụ thể diện tích lúa đã chín, đặc biệt là diện tích chín từ 80% trở lên và những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa, ngập úng. Các địa phương huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để tổ chức thu hoạch nhanh, gọn, theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Cùng với đó, cần chủ động bố trí, điều phối hợp lý máy móc, phương tiện và nhân công, sẵn sàng điều chuyển máy móc giữa các vùng sản xuất khi cần thiết.

Để ứng phó với mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, hiện các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang cử lực lượng trực 24/24h tại các điểm công trình, sẵn sàng vận hành các trạm bơm, cống phù hợp với tình hình ngập lụt, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp do ngập úng. Hiện các đơn vị thủy nông đang vận hành 6 trạm bơm với 11 máy bơm và 47 cống tiêu thoát nước.

Cũng trong chiều 14/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 52/BCĐ-BNNMT yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.