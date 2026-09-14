Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Riêng khu vực vùng núi phía Tây Bắc từ 60-120mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn cũng cho biết tổng diện tích cây trồng vụ Thu Mùa trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch ước đạt 36.548,8ha, tương đương 23,9% tổng diện tích gieo trồng. Trước nguy cơ mưa lớn, ngập úng, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xác định cụ thể diện tích lúa đã chín, đặc biệt là diện tích chín từ 80% trở lên và những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa, ngập úng. Các địa phương huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để tổ chức thu hoạch nhanh, gọn, theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Cùng với đó, cần chủ động bố trí, điều phối hợp lý máy móc, phương tiện và nhân công, sẵn sàng điều chuyển máy móc giữa các vùng sản xuất khi cần thiết.

Để ứng phó với mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, hiện các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang cử lực lượng trực 24/24h tại các điểm công trình, sẵn sàng vận hành các trạm bơm, cống phù hợp với tình hình ngập lụt, đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp do ngập úng. Hiện các đơn vị thủy nông đang vận hành 6 trạm bơm với 11 máy bơm và 47 cống tiêu thoát nước.

Cũng trong chiều 14/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 52/BCĐ-BNNMT yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.