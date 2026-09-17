Thanh Hóa ứng phó, nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an xã Cẩm Tú giúp dân di chuyển người, đồ dùng khỏi khu vực bị ngập nước. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trên các sông: Mã, Yên, Lèn, Bưởi, Cầu Chày xảy ra đợt lũ vượt mức báo động. Hiện mực nước trên các con sông dao động lên chậm, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân trên báo động 3 là 1,37m, sông Cầu Chày tại Xuân Vinh trên báo động 3 là 0,4m, sông Lèn tại Lèn dưới báo động 3 là 0,34m, riêng lũ trên sông Yên đã đạt đỉnh.

Toàn tỉnh có 8.419 hộ gia đình, 6.700ha cây trồng, 1.134ha nuôi trồng thủy sản, 32ha sản xuất muối bị ngập nước.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 18 xã, phường nên 2.679 hộ, 10.061 khẩu bị chia cắt tạm thời nhưng vẫn bảo đảm thông tin liên lạc bình thường và các gia đình đã dự phòng đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 1.016 hộ, 3.892 khẩu đến nơi an toàn đi đôi với cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân sơ tán.

Trên các tuyến quốc lộ có 4 vị trí sạt lở gây tắc đường do sạt lở, hư hỏng hạ tầng giao thông, trong đó có hai vị trí trên Quốc lộ 16 và một vị trí trên Quốc lộ 15C tại xã Nhi Sơn đang được đơn vị quản lý đường bộ phấn đấu khắc phục xong vào chiều tối ngày 17/9; còn một vị trí bị hư hỏng do lún, sụt mặt đường Quốc lộ 15C cần có thời gian khắc phục.

Chiều 17/9 một số khu dân cư ở tỉnh lỵ Thanh Hóa còn bị nước ngập. (Ảnh: MAI LUẬN)

Trên các tuyến quốc lộ hiện còn 11 vị trí bị nước ngập, gây tắc đường gồm: 5 vị trí trên Quốc lộ 45, một vị trí trên Quốc lộ 47B, một vị trí trên Quốc lộ 47C, ba vị trí trên Quốc lộ 217B và một vị trí trên đường Nghi Sơn-Bãi Trành cùng 41 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ cũng bị nước ngập, còn tắc đường.

Các đơn vị quản lý đường bộ đang lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông an toàn và huy động nhân lực, phương tiện cơ giới xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng hạ tầng giao thông đường bộ.

Các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm và 20 cống tiêu, tăng lưu tốc tiêu thoát nước.